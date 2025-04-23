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Выходка Зеленского: стал известен ответ США на позицию Киева по Крыму

1:53
Мир

Госсекретарь США Марко Рубио все больше сомневается в конструктивности украинской позиции на переговорах о мирном урегулировании конфликта.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

По информации Reuters, ссылающейся на европейского чиновника, Рубио всерьез обеспокоен тем, что Киев может вновь ужесточить свою позицию, перечеркнув любые шансы на долгожданный прорыв. Фактически, Вашингтон начинает терять веру в способность украинской стороны идти на компромиссы, без которых мирный процесс попросту невозможен.

Причина таких опасений Рубио имеет под собой веские основания. Напомним, что в среду New York Times сообщила об отмене визита американского госсекретаря в Лондон, где должна была состояться ключевая встреча по Украине.

Официальная причина отмены — отказ Владимира Зеленского признать Крым российской территорией. А ведь именно этот шаг является краеугольным камнем в мирном плане, предложенном США. По данным газеты Washington Post, на лондонской встрече Вашингтон собирался официально предложить союзникам Киева и Украине пойти на этот болезненный компромисс в обмен на серьезные гарантии безопасности со стороны Запада.

Однако украинская сторона уже восприняла американские предложения, озвученные на прошлой неделе в Париже, как "последний ультиматум" от Белого дома. Фактически, Киеву дали понять: либо вы соглашаетесь на условия, включающие признание нового статуса Крыма, либо США сворачивают свое участие в мирном процессе. И судя по последним заявлениям Зеленского, Украина выбирает второй сценарий. А это чревато не просто срывом лондонской встречи, но и фактическим крахом всех дипломатических усилий Вашингтона на украинском направлении.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био (англ. Marco Antonio Rubio; род. 28 мая 1971, Майами, Флорида) — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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