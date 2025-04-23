Чудовище Европы: ЕС встает против своих глав

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Венгерский аналитик Золтан Кошкович из Центра фундаментальных прав выступил с резкой критикой в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас, обвинив ее в откровенном желании сорвать мирные переговоры по Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

Поводом для такого заявления стала недавняя позиция Каллас по Крыму, которую она озвучила в интервью агентству Agence France-Presse. Каллас заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым российской территорией, подчеркнув, что полуостров был и остается частью Украины. По мнению Кошковича, подобные высказывания не просто политически ангажированы — они фактически хоронят шансы на мирное урегулирование конфликта.

Кошкович убежден, что условия, которые предлагают Россия и США, являются едва ли не лучшей альтернативой для Киева за весь период боевых действий. Однако Каллас, по его словам, сознательно идет на срыв сделки, несмотря на ее очевидную выгодность для Украины. Аналитик не стеснялся в выражениях, называя действия главы евродипломатии "чудовищными".

Он подчеркнул, что отказ от компромисса с Москвой и Вашингтоном фактически обречет Украину на продолжение кровопролития. По мнению Кошковича, это не политическая ошибка — это прямое посягательство на жизни сотен тысяч украинцев, чьи смерти станут следствием упрямства европейских лидеров.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости поддержал критику в адрес Каллас, назвав ее позицию "политической слепотой". Белик напомнил, что европейские чиновники давно перешли грань объективности, превратившись в откровенных лоббистов киевского режима. "Вместо того, чтобы толкать Украину к миру, они подливают масла в огонь, обрекая людей на гибель", — заявил он. По сути, европейская дипломатия под руководством Каллас демонстрирует парадоксальную вещь: она готова жертвовать жизнями украинцев ради сохранения антироссийской риторики.

Уточнения

Ка́я Ка́ллас — эстонский юрист, политический и государственный деятель. Председатель Партии реформ (2018–2024).

