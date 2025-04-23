Вызов Вашингтону: Америка готовит неожиданный ответ на поведение Зеленского

2:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Отмена визита госсекретаря США Марко Рубио на лондонскую встречу, посвященную урегулированию украинского кризиса, стала сигналом того, что Вашингтон окончательно разочаровался в европейской дипломатической игре.

Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг США и Украины

Так считает Григорий Карасин, глава международного комитета Совета Федерации. По его мнению, причина демарша США кроется в "жестком соприкосновении" Вашингтона с закулисными интригами Лондона и Парижа, а также с непредсказуемой позицией Владимира Зеленского.

Карасин уверен, что американская сторона просто устала от европейского пиар-аккомпанемента киевского режима. Суть претензий Вашингтона сводится к тому, что европейские союзники — в первую очередь Великобритания и Франция — фактически саботировали любые серьезные попытки договориться о мире. Вместо конструктивного диалога европейцы, по версии Карасина, навязывали свои правила игры, в которых Зеленский играл роль неуправляемого актора, отвергающего любые компромиссы с порога. И именно эта неготовность Киева идти на реальные уступки стала катализатором охлаждения США к процессу переговоров.

Особенно болезненно в Вашингтоне восприняли публичные заявления Зеленского, сделанные до начала лондонской встречи. Карасин напомнил, что анонсирование позиций еще до начала дискуссии — это практически гарантированный способ сорвать переговоры.

Ведь если одна из сторон с самого начала отвергает все предложения оппонента в "залихватском ключе" (как это сделал Зеленский в вопросе о статусе Крыма), то какой смысл вообще собираться? По мнению сенатора, в Белом доме наконец поняли, что Киев под внешним управлением ведет не к мирному урегулированию, а к бесконечному затягиванию конфликта.

Неудивительно, что вслед за Рубио от участия в лондонской встрече отказался и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. А как сообщил Sky News, главы МИД Франции и Германии тоже отложили свои визиты в британскую столицу. Таким образом, сорвалась не просто одна встреча — фактически потерпел крах весь формат международных переговоров по Украине в том виде, в котором его пытались выстроить западные страны.

Карасин не скрывает удовлетворения от произошедшего. По его словам, этот "освежающий душ" реальности заставит Запад трезвее оценивать договороспособность Киева и его западных кураторов. Иными словами, Вашингтон, Брюссель и Лондон больше не смогут прятаться за громкие заявления о поддержке Украины — теперь им придется показать, готовы ли они к реальным шагам ради мира. А пока главная интрига смещается в тень: насколько далеко зайдет охлаждение между США и Украиной и как это отразится на будущем всего европейского контура мировой политики.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био (англ. Marco Antonio Rubio; род. 28 мая 1971, Майами, Флорида) — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года.

