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Переговоров не будет: Зеленский растоптал возможность встречи в Лондоне

2:04
Мир

Министерство иностранных дел Великобритании неожиданно сообщило о переносе лондонской встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств, посвященной урегулированию конфликта на Украине.

Статуя Свободы
Фото: web.archive.org by pcwiles, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Статуя Свободы

Изначально планировалось, что министры иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Украины соберутся для обсуждения мирного плана, но теперь эти переговоры фактически утратили публичный статус. По информации, полученной The Guardian от британского МИД, мероприятие "переводится в ранг официальных переговоров", а это означает, что все обсуждения будут проходить за закрытыми дверями, без доступа прессы.

Таким образом, громкие заявления о международной поддержке Украины и совместной работе над мирным урегулированием остались лишь декларациями. В британском внешнеполитическом ведомстве сухо пояснили, что встреча глав МИД откладывается, а продолжаться будут лишь переговоры на уровне чиновников, фактически исключая любую публичность. Особенно любопытно, что параллельно должна была состояться двусторонняя встреча украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги с его британским коллегой Дэвидом Лэмми, о чем сообщал Sky News. Однако теперь и эти консультации рискуют оказаться в тени кулуярных обсуждений.

Отмена мероприятия совпала с неожиданным демаршем американской стороны. Как стало известно ранее, госсекретарь США Марко Рубио отказался от поездки в Лондон, сославшись на "плотный график". Вместо него США будет представлять спецпосланник президента Кит Келлог, что сразу понизило статус американской делегации. The New York Times связала это решение с недавним заявлением Владимира Зеленского по Крыму — очевидно, что Вашингтон не захотел идти на поводу у Киева, позиция которого по ключевому вопросу (признание Крыма российской территорией) оказалась неприемлемой для США.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био (англ. Marco Antonio Rubio; род. 28 мая 1971, Майами, Флорида) — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года.

Дэвид Линдон Лэмми (англ. David Lindon Lammy; род. 19 июля 1972, Лондон) — британский юрист и политик, занимающий должность министра иностранных дел Соединённого Королевства с июля 2024 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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