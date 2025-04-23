Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арест в Бишкеке: экс-сотрудницу Русского дома подозревают в вербовке наёмников
Священная гора и бескрайние пляжи: что делает Фуэртевентуру уникальным островом?
Мясо, сок и 15 складок: лепим хинкали, как на Кавказе
Выходка Зеленского: стал известен ответ США на позицию Киева по Крыму
Плата за Украину: Европе конец без поддержки США
Неофициальное возвращение: Louis Vuitton укрепляет позиции в России
Подневольная армия: Запад ответил Киеву по поводу добровольности ВСУ
Чудовище Европы: ЕС встает против своих глав
Кошачий завтрак, о котором все мечтают: простой рецепт, который не навредит

Горящий тариф: миру напомнили опасность торговых войн

3:08
Мир

В среду на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым председатель КНР Си Цзиньпин выступил с жестким предупреждением о нарастающей опасности торговых войн для мировой экономики.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Joshua Doubek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Китая

По мнению китайского лидера, протекционистские меры и тарифные конфликты не только подрывают основы многосторонней торговой системы, но и дестабилизируют глобальный экономический порядок. Си Цзиньпин подчеркнул, что подобные тенденции наносят ущерб законным интересам практически всех государств, независимо от их уровня развития или геополитического влияния.

В своем выступлении Си Цзиньпин сделал акцент на том, что введение торговых ограничений и развязывание тарифных войн противоречит принципам свободной и справедливой торговли.

Он убежден, что подобные действия разрушают фундамент, на котором десятилетиями строилась международная торговая архитектура. Фактически, председатель КНР обозначил главную болевую точку современного мироустройства: под вопрос поставлена эффективность институтов, созданных после Второй мировой войны и призванных обеспечивать равные условия для всех участников глобального рынка.

Особое внимание Си Цзиньпин уделил роли ООН и международного права в урегулировании торговых конфликтов. Он заверил Ильхама Алиева, что Китай готов к тесному сотрудничеству с Азербайджаном и другими странами в защите справедливого миропорядка. По его словам, Пекин намерен твердо отстаивать свои законные права и интересы, одновременно продвигая принципы международной справедливости и беспристрастности. Фактически, Китай позиционирует себя как главного защитника свободной торговли и многосторонних соглашений в противовес набирающему обороты протекционизму западных стран.

Эта риторика Си Цзиньпина приобретает особое звучание на фоне последних событий в мировой экономике. Эскалация торговых конфликтов между ведущими державами уже привела к сбоям в глобальных цепочек поставок, росту цен и снижению инвестиционной активности. Китай же, как один из главных двигателей мировой торговли, несет на себе основной удар протекционистских санкций.

Не случайно Пекин столь активно продвигает идею сохранения центральной роли ООН в разрешении экономических споров и выступает за строгое соблюдение норм международного права.

В условиях, когда США, Евросоюз и другие развитые экономики все чаще прибегают к торговым ограничениям, Китай пытается консолидировать вокруг себя страны, заинтересованные в сохранении открытой торговли. Азербайджан, как стратегический партнер КНР в регионе, становится важным звеном в этой дипломатической игре. Совместные заявления Баку и Пекина о приверженности справедливому миропорядку — сигнал не только Вашингтону и Брюсселю, но и всему миру: Китай не намерен мириться с разрушением сложившейся торговой системы.

Уточнения

Си Цзиньпи́н — китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики (КНР) с 2013 года, также председатель Центрального военного совета КНР (и КПК).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Топ-10 пород собак: кого выбирают россияне в 2025 году
Домашние животные
Топ-10 пород собак: кого выбирают россияне в 2025 году Аудио 
Цветок-аристократ: гладиолус не цветёт, если его посадить по-простому
Садоводство, цветоводство
Цветок-аристократ: гладиолус не цветёт, если его посадить по-простому Аудио 
Почему астронавты теряют ногти после выхода в космос
Наука и техника
Почему астронавты теряют ногти после выхода в космос Аудио 
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Курская авантюра. Стратегическая ошибка Киева или политический позор? Дмитрий Плотников На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Последние материалы
Подневольная армия: Запад ответил Киеву по поводу добровольности ВСУ
Чудовище Европы: ЕС встает против своих глав
ВСУ встает против командования: ВС РФ продвигаются без сопротивления
На краю Вселенной нашли кислород — и теперь учёные не спят
С чистого листа — в облака: что умеет отечественный полностью импортозамещенный SJ-100
Вызов Вашингтону: Америка готовит неожиданный ответ на поведение Зеленского
Курская авантюра. Стратегическая ошибка Киева или политический позор?
Переговоров не будет: Зеленский растоптал возможность встречи в Лондоне
Как всего три движения делают тело крепким, как броня
Кладбище наемников: армия России планомерно уничтожает фанатов сафари
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.