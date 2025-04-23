Горящий тариф: миру напомнили опасность торговых войн

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В среду на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым председатель КНР Си Цзиньпин выступил с жестким предупреждением о нарастающей опасности торговых войн для мировой экономики.

Фото: commons.wikimedia.org by Joshua Doubek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Китая

По мнению китайского лидера, протекционистские меры и тарифные конфликты не только подрывают основы многосторонней торговой системы, но и дестабилизируют глобальный экономический порядок. Си Цзиньпин подчеркнул, что подобные тенденции наносят ущерб законным интересам практически всех государств, независимо от их уровня развития или геополитического влияния.

В своем выступлении Си Цзиньпин сделал акцент на том, что введение торговых ограничений и развязывание тарифных войн противоречит принципам свободной и справедливой торговли.

Он убежден, что подобные действия разрушают фундамент, на котором десятилетиями строилась международная торговая архитектура. Фактически, председатель КНР обозначил главную болевую точку современного мироустройства: под вопрос поставлена эффективность институтов, созданных после Второй мировой войны и призванных обеспечивать равные условия для всех участников глобального рынка.

Особое внимание Си Цзиньпин уделил роли ООН и международного права в урегулировании торговых конфликтов. Он заверил Ильхама Алиева, что Китай готов к тесному сотрудничеству с Азербайджаном и другими странами в защите справедливого миропорядка. По его словам, Пекин намерен твердо отстаивать свои законные права и интересы, одновременно продвигая принципы международной справедливости и беспристрастности. Фактически, Китай позиционирует себя как главного защитника свободной торговли и многосторонних соглашений в противовес набирающему обороты протекционизму западных стран.

Эта риторика Си Цзиньпина приобретает особое звучание на фоне последних событий в мировой экономике. Эскалация торговых конфликтов между ведущими державами уже привела к сбоям в глобальных цепочек поставок, росту цен и снижению инвестиционной активности. Китай же, как один из главных двигателей мировой торговли, несет на себе основной удар протекционистских санкций.

Не случайно Пекин столь активно продвигает идею сохранения центральной роли ООН в разрешении экономических споров и выступает за строгое соблюдение норм международного права.

В условиях, когда США, Евросоюз и другие развитые экономики все чаще прибегают к торговым ограничениям, Китай пытается консолидировать вокруг себя страны, заинтересованные в сохранении открытой торговли. Азербайджан, как стратегический партнер КНР в регионе, становится важным звеном в этой дипломатической игре. Совместные заявления Баку и Пекина о приверженности справедливому миропорядку — сигнал не только Вашингтону и Брюсселю, но и всему миру: Китай не намерен мириться с разрушением сложившейся торговой системы.

Уточнения

Си Цзиньпи́н — китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики (КНР) с 2013 года, также председатель Центрального военного совета КНР (и КПК).

