Китайское возмездие: КНР решительно отвечает Киеву на обвинения

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Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь выступил с жестким заявлением на брифинге в среду, подчеркнув, что Китай категорически отвергает безосновательные обвинения и политические спекуляции, связанные с украинским конфликтом.

Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Китая

Поводом для демарша Пекина стал недавний вызов посла Китая на Украине Ма Шенкуня в украинский МИД. Киев обвинил КНР в том, что китайские солдаты якобы участвуют в боевых действиях на украинской территории, а китайские компании помогают России производить военную продукцию.

Го Цзякунь в ответ на запрос журналистов о ситуации с вызовом посла заявил, что Китай решительно протестует против подобных бездоказательных выпадов и манипуляций. По его словам, Пекин не намерен поддаваться на провокации и продолжит отстаивать свою принципиальную позицию. Он напомнил, что Китай с самого начала конфликта на Украине занимает последовательную и ясную сторону — выступает за немедленное прекращение огня и запуск мирных переговоров.

Ранее украинская сторона спровоцировала этот дипломатический скандал довольно странным образом. Сначала Владимир Зеленский объявил о пленении двух граждан Китая, якобы воюющих на стороне против Украины.

Затем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить "факты участия китайских граждан в конфликте". Зеленский пошел еще дальше, заявив на пресс-конференции, что Киев собирает данные о китайских военнослужащих и убежден в их многочисленном присутствии. Однако Пекин подобные утверждения отвергает с порога.

За день до этих событий, 18 апреля, официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь расставил все точки над i, подчеркнув, что Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта.

Он назвал сообщения о китайских солдатах на Украине не иначе как безосновательной дезинформацией. Линь Цзянь также напомнил, что позиция КНР по украинскому вопросу неизменна: Пекин призывает все стороны к сдержанности, деэскалации напряженности и немедленным переговорам.

Теперь китайско-украинские отношения переживают период серьезного охлаждения. Киев, видимо, рассчитывает таким образом переключить международное внимание на "китайский след", но Пекин не намерен идти на поводу у подобной пропагандистской игры. Напротив, Китай продолжит настаивать на своем мирном плане урегулирования и укреплять сотрудничество с теми странами, которые действительно заинтересованы в остановке кровопролития. А обвинения в адрес КНР рискуют обернуться серьезным репутационным ущербом для Киева — в тот момент, когда ему как никогда нужна реальная поддержка международного сообщества.

Уточнения

Андрей Иванович Сибига — украинский дипломат и государственный деятель.

