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Европа против: пункт, разделивший Евросоюз и США

2:35
Мир

По сведениям агентства Рейтер, ссылающегося на информированные европейские источники, переговоры между США, Евросоюзом и Украиной, прошедшие на прошлой неделе, завершились дипломатическим тупиком.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

Главная причина разногласий — жесткая позиция Европы, которая категорически отказывается идти на уступки России по двум ключевым вопросам: статусу Крыма и антироссийским санкциям. Цель встречи заключалась в том, чтобы выработать единую стратегию урегулирования конфликта на Украине, но достичь консенсуса не удалось.

Как утверждают европейские дипломаты, ряд предложений, выдвинутых американской стороной, оказался абсолютно неприемлемым как для ЕС, так и для Киева. В частности, Вашингтон настаивал на официальном признании Крыма российской территорией в обмен на гарантии безопасности для Украины. Однако европейские страны не готовы жертвовать своей принципиальной позицией ради сомнительных перспектив мирного процесса. По словам источников Рейтер, вторым камнем преткновения стало требование России снять действующие экономические санкции еще до завершения переговоров — шаг, на который Евросоюз никогда не пойдет.

Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что администрация США планировала официально представить этот план на лондонской встрече в среду. Суть инициативы сводилась к сделке: Украина и европейские союзники признают новый статус Крыма, а США и НАТО предоставляют Киеву расширенные гарантии безопасности. Однако, судя по последним сигналам из Брюсселя и европейских столиц, эта затея потерпела фиаско еще до того, как была озвучена публично.

На этом фоне риторика американских чиновников выглядит все более противоречиво. В середине апреля госсекретарь США Марко Рубио выражал оптимизм, заявляя, что следующая встреча с европейскими и украинскими представителями принесет "более определенные" ответы по урегулированию конфликта. Он обозначил примерные сроки — начало следующей недели — но теперь очевидно, что никаких прорывов не предвидится. По информации газеты New York Post, западные страны все еще рассчитывают согласовать в Лондоне параметры возможного соглашения о перемирии на Украине, однако без согласия Европы по Крыму и санкциям эти планы повисают в воздухе.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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