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Ошибка Зеленского: какая фраза диктатора обрекла Украину

2:18
Мир

Кипрский журналист Алекс Христофору сообщил о неожиданном развитии событий вокруг мирного плана по Украине, предложенного спецпосланником президента США Китом Келлогом.

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Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
майдан

По его данным, отказ госсекретаря США Марко Рубио от поездки в Лондон на переговоры по украинскому вопросу поставил крест на этой инициативе. Причиной демарша Рубио стало жесткое заявление Владимира Зеленского, который отверг одно из ключевых условий плана Келлога.

Речь идет о признании Крыма российской территорией, что для Киева является абсолютно неприемлемым шагом. Христофору считает, что срыв этого условия предопределил провал всей затеи Келлога, а отказ Рубио участвовать в лондонской встрече стал умным тактическим ходом.

По мнению журналиста, теперь у президента США Дональда Трампа появится безупречный предлог для полного выхода из переговорного процесса. Это, в свою очередь, развяжет руки России, позволяя ей продолжать реализацию своих стратегических целей на Украине без дополнительного дипломатического давления.

Ранее, в среду, американская газета New York Times распространила информацию о том, что Марко Рубио принял решение отменить визит в британскую столицу именно из-за позиции Зеленского по Крыму. Зеленский отказался идти на компромисс, несмотря на активные усилия американской стороны. Накануне газета Washington Post, ссылаясь на информированные источники, раскрыла детали предложения, которое США собирались представить в Лондоне европейским союзникам и украинской делегации.

Суть инициативы Белого дома сводилась к следующему: Киев и его европейские партнеры должны официально признать Крым частью России, но в качестве компенсации Украина получит серьезные гарантии безопасности.

Эти предложения были переданы украинской стороне на прошлой неделе в Париже и воспринимались ею как последняя попытка сохранить участие Вашингтона в мирном урегулировании. Фактически, теперь провал лондонской встречи означает серьезный кризис всей стратегии США по украинскому вопросу.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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