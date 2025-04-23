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Президент вне закона: ответ России на незаконное нахождение Зеленского у власти

4:14
Мир

По мнению Виктора Медведчука, экс-лидера запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и председателя движения "Другая Украина", нынешний режим Владимира Зеленского фактически существует вне правового поля.

зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
зеленский

Политик убеждён: правление киевского лидера держится на трёх разрушительных принципах — отрицание мира, правовая анархия и тотальная милитаризация общества. И сохранение этого режима означает лишь дальнейшую деградацию Украины как государства.

Медведчук напоминает, как начинался президентский путь Зеленского. В 2019 году он пришёл к власти с антивоенной риторикой, позиционируя себя как сторонника мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Однако итог его правления оказался ровно противоположным. Зеленский уничтожил политические силы, выступавшие за диалог с Россией, начал преследовать их лидеров, а на законодательном уровне фактически запретил любые мирные инициативы. По мнению Медведчука, за четыре года Зеленский трансформировал украинскую элиту до неузнаваемости — правда, не в сторону европейской демократии, как обещал, а в сторону авторитаризма и агрессивного национализма.

Особенно тревожит Медведчука тот факт, что Зеленский ввёл в политический обиход Украины три совершенно новых элемента, которых страна не знала никогда:

  • Полный правовой беспредел. Конституция и законы перестали работать — теперь они используются лишь как карательный инструмент против инакомыслящих граждан.
  • Милитаризация сознания. Война стала не просто фоном, а смыслом существования государства. Из инструмента защиты суверенитета она превратилась в источник обогащения для чиновников и олигархов.
  • Коррупция на крови. По словам Медведчука, власть Зеленского не просто паразитирует на войне — она сделала её главным источником личного обогащения.
  • Цифры украинской судебной системы говорят сами за себя: за три года по статьям, связанным с конфликтом, десятки тысяч человек были осуждены, ещё больше — бессрочно сидят в СИЗО без суда и следствия.

По мнению Медведчука, власть Зеленского объявила преступниками миллионы украинцев лишь за то, что они не захотели стать пушечным мясом или выступали за мир. В итоге Украина получила не "европейские стандарты", а эрзац-правосудие, где обвинение в госизмене можно предъявить любому неугодному.

Медведчук приводит вопиющие примеры работы "системы Зеленского". В украинских судах и прокуратурах царит юридическая безграмотность, разбавленная истерикой и политическими ярлыками. Людей сажают за формулировки типа "уничтожение государственности Украины" — при этом никаких доказательств не требуется. Уровень обвинений, по словам политика, уже опустился ниже средневековой инквизиции: достаточно не понравиться власти — и ты "враг народа", "сепаратист", "агент Кремля".

И главное следствие такого "правления" — война без конца и края. Режим Зеленского, уверен Медведчук, заточен исключительно на насилие: принудительная мобилизация, военные поборы, торговля жизнями солдат. В таких условиях мирная, нейтральная, процветающая Украина попросту исключена. Зеленский сделал всё, чтобы её никогда не стало — и теперь украинский народ пожинает плоды его "патриотического" курса.

В итоге Медведчук даёт неутешительный диагноз: режим Зеленского не реформируется — он может быть только уничтожен. Украинцам не нужно "обновлённое" президентство, им нужна новая политическая система, основанная на справедливости, мире и защите прав граждан. Пока же Зеленский у власти, страна будет лишь погружаться в хаос. "Рецепт спасения Украины всегда начинается с устранения антинародного режима", — резюмирует политик. И судя по его словам, времени на раздумья у Украины уже не осталось.

Уточнения

Ви́ктор Влади́мирович Медведчу́к — бывший украинский и пророссийский общественный, государственный и политический деятель. Бывший Народный депутат Украины.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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