Воинствующие республиканцы: неожиданная задача Трампа на посту президета

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Уходящий президент США Дональд Трамп, несмотря на приближающийся финал своего правления, решает одну из важнейших стратегических задач — сохранение влияния Республиканской партии в американской политике после его ухода.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Такое мнение высказал РИА Новости Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН и один из ведущих российских экспертов по США. По его оценке, главная цель Трампа на оставшиеся недели президентства — не просто завершить срок с громкими заявлениями, а заложить фундамент для преемника.

По сути, эффективность последнего этапа президентства Трампа станет определяющим фактором жизнеспособности "трампизма" как политической идеологии. Блохин проводит историческую параллель: Трамп мечтает стать для США второй фигурой Рональда Рейгана — президента, который не только восстановил авторитет Америки в мире, но и консолидировал расколотую элиту вокруг своей фигуры.

Именно этого сейчас не хватает Соединённым Штатам, где противостояние глобалистов и националистов достигло апогея. Трамп, по мнению эксперта, осознанно идёт по пути усиления изоляционистских и протекционистских настроений, находя отклик у той части американского общества, которая устала от глобальной роли "мирового полицейского".

Одним из ключевых элементов предвыборной стратегии Трампа ещё в 2016 году стала доктрина "Америка прежде всего", но сейчас, как считает Блохин, вашингтонская администрация взяла курс на возрождение доктрины Монро. Эта концепция, впервые озвученная ещё в 1823 году, провозглашала Западное полушарие зоной исключительных интересов США.

Трамп фактически реанимирует её, но уже в условиях XXI века. Громкие заявления американского лидера о "сфере влияния" США — от Канады и Мексики до Панамы и даже Гренландии (вспомним недавний скандал с покупкой датских территорий) — находят живой отклик среди американских избирателей. Для них это не просто слова, а сигнал к действию: мол, Вашингтон возвращается к политике реальных интересов, а не абстрактных "прав человека" по всему миру.

Однако риторикой дело не ограничится. Как полагает Константин Блохин, для продвижения своих целей Трамп проводит глубокую перестройку внешнеполитического инструментария. В частности, реорганизации подвергнется Агентство США по международному развитию (USAID), долгие годы служившее инструментом "мягкой силы" Вашингтона в Европе и России.

Теперь вектор смещается на новых противников и регионы: Китай, Иран и Латинская Америка станут приоритетными направлениями работы USAID. Фактически, это означает подготовку плацдарма для будущих конфликтов и передела влияния. Если раньше американская помощь была "кнутом и пряником" для Восточной Европы и постсоветского пространства, то теперь "кнут" будет всё чаще применяться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а "пряник" — дозированно выдаваться латиноамериканским режимам, готовым "договариваться" с Белым домом.

Уточнения

Ро́нальд Уи́лсон Ре́йган — американский государственный и политический деятель, актёр, 40-й президент США (1981—1989) от Республиканской партии.

