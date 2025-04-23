Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арест в Бишкеке: экс-сотрудницу Русского дома подозревают в вербовке наёмников
Священная гора и бескрайние пляжи: что делает Фуэртевентуру уникальным островом?
Мясо, сок и 15 складок: лепим хинкали, как на Кавказе
Выходка Зеленского: стал известен ответ США на позицию Киева по Крыму
Плата за Украину: Европе конец без поддержки США
Неофициальное возвращение: Louis Vuitton укрепляет позиции в России
Подневольная армия: Запад ответил Киеву по поводу добровольности ВСУ
Чудовище Европы: ЕС встает против своих глав
Кошачий завтрак, о котором все мечтают: простой рецепт, который не навредит

Воинствующие республиканцы: неожиданная задача Трампа на посту президета

3:20
Мир

Уходящий президент США Дональд Трамп, несмотря на приближающийся финал своего правления, решает одну из важнейших стратегических задач — сохранение влияния Республиканской партии в американской политике после его ухода.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Такое мнение высказал РИА Новости Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН и один из ведущих российских экспертов по США. По его оценке, главная цель Трампа на оставшиеся недели президентства — не просто завершить срок с громкими заявлениями, а заложить фундамент для преемника.

По сути, эффективность последнего этапа президентства Трампа станет определяющим фактором жизнеспособности "трампизма" как политической идеологии. Блохин проводит историческую параллель: Трамп мечтает стать для США второй фигурой Рональда Рейгана — президента, который не только восстановил авторитет Америки в мире, но и консолидировал расколотую элиту вокруг своей фигуры.

Именно этого сейчас не хватает Соединённым Штатам, где противостояние глобалистов и националистов достигло апогея. Трамп, по мнению эксперта, осознанно идёт по пути усиления изоляционистских и протекционистских настроений, находя отклик у той части американского общества, которая устала от глобальной роли "мирового полицейского".

Одним из ключевых элементов предвыборной стратегии Трампа ещё в 2016 году стала доктрина "Америка прежде всего", но сейчас, как считает Блохин, вашингтонская администрация взяла курс на возрождение доктрины Монро. Эта концепция, впервые озвученная ещё в 1823 году, провозглашала Западное полушарие зоной исключительных интересов США.

Трамп фактически реанимирует её, но уже в условиях XXI века. Громкие заявления американского лидера о "сфере влияния" США — от Канады и Мексики до Панамы и даже Гренландии (вспомним недавний скандал с покупкой датских территорий) — находят живой отклик среди американских избирателей. Для них это не просто слова, а сигнал к действию: мол, Вашингтон возвращается к политике реальных интересов, а не абстрактных "прав человека" по всему миру.

Однако риторикой дело не ограничится. Как полагает Константин Блохин, для продвижения своих целей Трамп проводит глубокую перестройку внешнеполитического инструментария. В частности, реорганизации подвергнется Агентство США по международному развитию (USAID), долгие годы служившее инструментом "мягкой силы" Вашингтона в Европе и России.

Теперь вектор смещается на новых противников и регионы: Китай, Иран и Латинская Америка станут приоритетными направлениями работы USAID. Фактически, это означает подготовку плацдарма для будущих конфликтов и передела влияния. Если раньше американская помощь была "кнутом и пряником" для Восточной Европы и постсоветского пространства, то теперь "кнут" будет всё чаще применяться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а "пряник" — дозированно выдаваться латиноамериканским режимам, готовым "договариваться" с Белым домом.

 

Уточнения

Ро́нальд Уи́лсон Ре́йган — американский государственный и политический деятель, актёр, 40-й президент США (1981—1989) от Республиканской партии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Топ-10 пород собак: кого выбирают россияне в 2025 году
Домашние животные
Топ-10 пород собак: кого выбирают россияне в 2025 году Аудио 
Цветок-аристократ: гладиолус не цветёт, если его посадить по-простому
Садоводство, цветоводство
Цветок-аристократ: гладиолус не цветёт, если его посадить по-простому Аудио 
Почему астронавты теряют ногти после выхода в космос
Наука и техника
Почему астронавты теряют ногти после выхода в космос Аудио 
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Курская авантюра. Стратегическая ошибка Киева или политический позор? Дмитрий Плотников На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Последние материалы
Подневольная армия: Запад ответил Киеву по поводу добровольности ВСУ
Чудовище Европы: ЕС встает против своих глав
ВСУ встает против командования: ВС РФ продвигаются без сопротивления
На краю Вселенной нашли кислород — и теперь учёные не спят
С чистого листа — в облака: что умеет отечественный полностью импортозамещенный SJ-100
Вызов Вашингтону: Америка готовит неожиданный ответ на поведение Зеленского
Курская авантюра. Стратегическая ошибка Киева или политический позор?
Переговоров не будет: Зеленский растоптал возможность встречи в Лондоне
Как всего три движения делают тело крепким, как броня
Кладбище наемников: армия России планомерно уничтожает фанатов сафари
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.