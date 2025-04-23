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Тонущий корабль: политики бегут от переговоров по Украине

2:28
Мир

В Лондоне разгорается дипломатический скандал вокруг переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Лондон
Фото: wikimedia commons by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лондон

По информации британского телеканала Sky News, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми принял решение бойкотировать международную встречу, посвящённую поиску мирного решения украинского кризиса. Это решение было принято сразу после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф отменили свои визиты в британскую столицу.

Источники телеканала утверждают, что причиной такого шага Лэмми стала именно отмена американских делегатов. По предварительной версии, Марко Рубио лично позвонил организаторам мероприятия, чтобы сообщить об отказе от участия, и эта новость буквально за считанные минуты спровоцировала аналогичное решение британского министра. Таким образом, планировавшийся крупный международный форум рискует пройти на значительно более низком уровне, чем изначально предполагалось.

Ранее в СМИ появилась информация, что главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок, скорее всего, отложили свой запланированный визит в Лондон на неопределённый срок. Всё это указывает на серьёзный дипломатический кризис в отношениях ключевых западных стран в контексте украинского урегулирования.

Примечательно, что, несмотря на демарш Лэмми, двусторонние переговоры с главой украинского МИД Андреем Сибигой всё-таки состоятся. Это говорит о том, что Великобритания по-прежнему намерена играть активную роль в процессе мирного урегулирования, пусть и в более узком формате.

Накануне газета The Washington Post, ссылаясь на информированные источники, обнародовала сенсационные детали готовящегося предложения США на переговорах в Лондоне.

По данным издания, американская сторона собиралась предложить европейским партнёрам и Украине пойти на признание Крыма российской территорией. Взамен Вашингтон был готов предоставить Киеву серьёзные гарантии безопасности. Именно эта инициатива, судя по всему, и стала истинной причиной отмены визита Рубио и Уиткоффа, а также последующих дипломатических демаршей европейских министров.

Уточнения

Дэвид Линдон Лэмми — британский юрист и политик, занимающий должность министра иностранных дел Соединённого Королевства с июля 2024 года. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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