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Украина не нужна: США ставят крест на переговорах

Мир

Отмена запланированной поездки госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа на переговоры с украинскими и европейскими представителями в Лондоне существенно умаляет значимость этого мероприятия.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

Об этом пишет газета Financial Times, отмечая, что ранее в Европе встречу рассматривали как доказательство того, что европейские страны наконец получили право полноценного участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила информацию о том, что спецпосланник американского президента Кита Келлог всё же посетит Лондон на этой неделе с целью проведения переговоров о мирном разрешении украинского конфликта.

Однако, как стало известно позднее, ни Марко Рубио, ни Стив Уиткофф в этих переговорах личного участия не примут. Издание Washington Post также акцентировало внимание на том, что спецпосланник Стив Уиткофф отменил свой лондонский визит. Примечательно, что незадолго до этого Белый дом официально подтвердил намерение Уиткоффа посетить Россию в течение той же недели.

По мнению Financial Times, внезапный отказ Рубио и Уиткоффа от участия в лондонской встрече, о котором было объявлено накануне вечером, резко понизил статус мероприятия. Европейские чиновники надеялись, что это событие послужит подтверждением их полноправного участия в переговорах, но теперь эти ожидания оказались серьёзно подорваны. Издание подчёркивает, что для тех, кто возлагал большие надежды на лондонскую встречу как на шанс утвердить позиции Европы за столом переговоров, сложившаяся ситуация стала настоящим разочарованием.

Financial Times также указывает на то, что отсутствие ключевых американских переговорщиков на встрече в Лондоне наглядно демонстрирует: центр тяжести реальных дипломатических усилий смещён в совершенно иное место. Ситуацию дополнительно осложняет и то, что Стив Уиткофф намерен посетить Россию, где, судя по всему, и разворачиваются основные события переговорного процесса. Получается, что Европа остаётся на периферии важнейших событий.

На этом фоне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле готовы проинформировать общественность о результатах встречи Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, если таковая состоится.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года. 

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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