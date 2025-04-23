Победа России: признание Крыма лишит США лидерства

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В последнее время в западных СМИ активно обсуждается возможный шаг США, который может кардинально изменить расклад сил в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Крым

По информации газеты Washington Post, ссылающейся на осведомлённые источники, американцы готовы предложить своим европейским союзникам и Украине довольно неожиданное решение: признать Крым частью России. Взамен Вашингтон надеется получить от Киева твёрдые гарантии безопасности. Эта встреча, намеченная на среду в Лондоне, судя по всему, станет решающей в затянувшемся диалоге.

По данным тех же источников, украинская сторона уже ознакомилась с американским планом на прошлой неделе в Париже и, фактически, воспринимает его как последнее предложение перед тем, как США могут окончательно отказаться от посредничества в мирном процессе. Очевидно, Штаты осознают, что время работает не на них, и готовы пойти на серьёзные уступки, чтобы сохранить своё влияние в регионе.

Британское издание Daily Telegraph, со своей стороны, обнародовало детали американского плана по прекращению огня на Украине. Согласно публикации, инициатива состоит из семи ключевых пунктов, но, что немаловажно, не содержит конкретных гарантий безопасности для Киева. Самое примечательное в этом документе — готовность США фактически смириться с тем, что Россия сохранит контроль над территориями, которые уже находятся под её управлением.

Между тем, эксперты аналитического центра National Interest уже оценили возможные последствия такого шага. Они подчёркивают, что признание Крыма российской территорией существенно усилит позиции Москвы в стратегически важном транспортном коридоре между Европой и Центральной Азией.

По мнению авторов издания, это решение станет для США и Евросоюза настоящей геополитической потерей. Ведь российский контроль над Крымом фактически перекрывает для Запада свободный доступ к богатейшим природным ресурсам Центральной Азии, что ставит под угрозу долгосрочные экономические интересы Европы и Америки в регионе.

Уточнения

Крым — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.

