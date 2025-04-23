Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Воинствующие республиканцы: неожиданная задача Трампа на посту президета
Испания уходит в тень: почему там отдых превращается в каторгу
Топ-рыб для мангала: как избежать сухого филе и развалившихся стейков
Меркурий скрывает миллиардное богатство: слой алмазов, который может объяснить загадку магнитного поля
Тонущий корабль: политики бегут от переговоров по Украине
Стресс уходит, когда кошка рядом: 4 причины, почему вам стоит завести питомца
Сад без солнца? Эти растения помогут вам создать зелёный уголок там, где не бывает лучей
Что носят француженки этой весной: 9 вещей, которые делают образ стильным без усилий
Влажность не страшна: как выбрать фанеру, которая всё выдержит

Победа России: признание Крыма лишит США лидерства

2:17
Мир

В последнее время в западных СМИ активно обсуждается возможный шаг США, который может кардинально изменить расклад сил в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Крым
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Крым

По информации газеты Washington Post, ссылающейся на осведомлённые источники, американцы готовы предложить своим европейским союзникам и Украине довольно неожиданное решение: признать Крым частью России. Взамен Вашингтон надеется получить от Киева твёрдые гарантии безопасности. Эта встреча, намеченная на среду в Лондоне, судя по всему, станет решающей в затянувшемся диалоге.

По данным тех же источников, украинская сторона уже ознакомилась с американским планом на прошлой неделе в Париже и, фактически, воспринимает его как последнее предложение перед тем, как США могут окончательно отказаться от посредничества в мирном процессе. Очевидно, Штаты осознают, что время работает не на них, и готовы пойти на серьёзные уступки, чтобы сохранить своё влияние в регионе.

Британское издание Daily Telegraph, со своей стороны, обнародовало детали американского плана по прекращению огня на Украине. Согласно публикации, инициатива состоит из семи ключевых пунктов, но, что немаловажно, не содержит конкретных гарантий безопасности для Киева. Самое примечательное в этом документе — готовность США фактически смириться с тем, что Россия сохранит контроль над территориями, которые уже находятся под её управлением.

Между тем, эксперты аналитического центра National Interest уже оценили возможные последствия такого шага. Они подчёркивают, что признание Крыма российской территорией существенно усилит позиции Москвы в стратегически важном транспортном коридоре между Европой и Центральной Азией.

По мнению авторов издания, это решение станет для США и Евросоюза настоящей геополитической потерей. Ведь российский контроль над Крымом фактически перекрывает для Запада свободный доступ к богатейшим природным ресурсам Центральной Азии, что ставит под угрозу долгосрочные экономические интересы Европы и Америки в регионе.

Уточнения

Крым — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Авто
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты Аудио 
Счастье на четырёх лапах: эти повадки выдают счастливую собаку — проверьте свою
Домашние животные
Счастье на четырёх лапах: эти повадки выдают счастливую собаку — проверьте свою
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Переговоры ни о чём: Рубио не поехал в Лондон, потому что Зеленский отказался признавать Крым Дмитрий Плотников На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Последние материалы
Воинствующие республиканцы: неожиданная задача Трампа на посту президета
Испания уходит в тень: почему там отдых превращается в каторгу
Топ-рыб для мангала: как избежать сухого филе и развалившихся стейков
Меркурий скрывает миллиардное богатство: слой алмазов, который может объяснить загадку магнитного поля
Тонущий корабль: политики бегут от переговоров по Украине
Стресс уходит, когда кошка рядом: 4 причины, почему вам стоит завести питомца
Сад без солнца? Эти растения помогут вам создать зелёный уголок там, где не бывает лучей
Что носят француженки этой весной: 9 вещей, которые делают образ стильным без усилий
Влажность не страшна: как выбрать фанеру, которая всё выдержит
Мир ближе: признание Крыма способно поставить точку в конфликте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.