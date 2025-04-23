Смерть доллара: война внутри США поставит крест на капитале

1:49 Your browser does not support the audio element. Мир

На валютном рынке сложился "неблагоприятный" тренд для американской валюты.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Деньги

По мнению Дмитрия Александрова, руководителя управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал", на доллар оказывают давление сразу несколько факторов. В первую очередь, это обострение конфликта между президентом США Дональдом Трампом и главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом, что усиливает неопределенность и недоверие инвесторов к доллару.

Дополнительным бременем для доллара остается затянувшийся торговый конфликт между США и Китаем. По словам Александрова, это противостояние продолжает истощать валюту США, лишая ее былой стабильности. В России же в это время действует еще один внутренний фактор, играющий на руку рублю, — налоговый период, который продлится до конца апреля. В это время экспортеры активно конвертируют валютную выручку, что создает дополнительное давление на доллар и поддерживает укрепление российской валюты.

Однако, как считает Александров, уже к середине мая ситуация может начать меняться. Если на переговорах по санкциям удастся достичь прогресса и хотя бы частично их снять, рубль получит серьезную поддержку. В таком сценарии не исключено, что курс рубля укрепится до уровня 75 рублей за доллар.

Тем не менее, по прогнозам аналитика, это укрепление окажется временным. Во второй половине года рубль, скорее всего, вновь пойдет вниз, и средневзвешенный курс за год в итоге окажется выше 80 рублей за доллар. Таким образом, несмотря на возможные краткосрочные колебания, долгосрочный тренд для рубля видится умеренно негативным.

Уточнения

Федера́льная резе́рвная систе́ма — специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки.

