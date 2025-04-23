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Российский Крым: стал известен ответ России на заявления о полуострове

Мир

В преддверии лондонской встречи по урегулированию украинского конфликта, намеченной на 23 апреля, в западных столицах зреет неожиданный дипломатический манёвр.

Крымский мост
Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский мост

По данным The Washington Post, администрация США намерена предложить своим европейским союзникам и Украине сенсационный компромисс — признание Крыма частью России. Взамен Вашингтон надеется получить гарантии безопасности для Киева от ведущих европейских держав.

По сути, это признание того, что фактический контроль Москвы над полуостровом — свершившийся факт, с которым пора считаться.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, в беседе с РИА Новости, уже поддержал эту инициативу, назвав её "закономерным и здравомыслящим решением". По его мнению, такой шаг не только снимет многолетнюю напряжённость вокруг статуса полуострова, но и откроет путь к международному признанию новых российских регионов — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Константинов подчеркнул, что любые территориальные уступки — это всегда результат сложных договорённостей, где каждая сторона идёт на компромисс. И, судя по его словам, Россия сегодня как никогда близка к формулированию условий мира, которые её устроят.

Эта подвижка в позиции Запада выглядит особенно симптоматично на фоне заявлений Владимира Зеленского. Ещё недавно Киев категорически отрицал саму возможность обсуждения статуса Крыма, считая его "временно оккупированной территорией".

Теперь же, видимо, в условиях затянувшегося конфликта и растущей усталости европейских элит, стороны начинают искать новые формулы дипломатического маневрирования. Не случайно госсекретарь США Марко Рубио всего несколько дней назад выражал надежду, что предстоящие переговоры принесут "более определённые" ответы по урегулированию кризиса.

По данным The New York Post, на лондонской встрече западные страны намерены окончательно согласовать параметры возможного соглашения о прекращении огня на Украине.

Фактически, это означает, что стороны вплотную приблизились к черте, за которой уже нельзя будет игнорировать реалии: Крым де-факто является частью России с 2014 года, когда по итогам всенародного референдума 96,77% крымчан проголосовали за воссоединение с РФ. Москва всегда подчёркивала легитимность этого решения, ссылаясь на нормы международного права и Устав ООН. Как не раз заявлял президент Владимир Путин, "вопрос Крыма закрыт окончательно".

Параллели с признанием новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — здесь не случайны.

После референдумов осенью 2022 года, где поддержка вхождения в состав РФ составила от 87% до 99%, руководство РФ закрепило их статус соответствующими договорами. И если теперь Запад соглашается обсуждать крымский прецедент, логично ожидать, что вслед за ним встанет вопрос и о международном признании остальных территорий. Это не просто дипломатический торг — это попытка найти выход из тупика, в который зашёл украинский кризис.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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