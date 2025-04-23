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Вышли на самих себя: Америка свернула расследование якобы преступлений РФ

Мир

В неожиданном для экспертного сообщества решении администрация США упразднила специальную межведомственную группу, занимавшуюся сбором разведывательной информации о предполагаемых военных преступлениях России в ходе конфликта на Украине.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщила газета The Washington Post. По сути, Вашингтон отказался от централизованного отслеживания одной из ключевых тем своей антироссийской повестки.

Речь идёт о ликвидации должности специального координатора, учреждённой конгрессом США менее года назад при поддержке обеих партий — и демократов, и республиканцев.

Этот пост предусматривал не только сбор, но и систематизацию разведанных из всех американских госструктур о якобы совершаемых РФ "зверствах" на украинской территории. Вместе с должностью была расформирована и межведомственная рабочая группа, которая работала под руководством этого координатора. Таким образом, Белый дом фактически свёл на нет усилия по консолидации данных о военных преступлениях, которые, по версии Киева и западных столиц, совершает российская сторона.

Это решение выглядит особенно примечательно на фоне предыдущей риторики Вашингтона. Ещё недавно США активно продвигали тезис о "российской агрессии" и "гуманитарных катастрофах", призывая мировое сообщество к осуждению действий Москвы.

Теперь же, по данным The Washington Post, американские власти негласно признали либо бесперспективность сбора таких доказательств, либо нецелесообразность дальнейшего раздувания этой темы. Источники газеты подтвердили, что решение было принято на высшем уровне, но причины такого шага официально не разъясняются.

Уточнения

«Ва́шингтон пост» (англ  The Washington Post переводится как «Вашингтонская почта») — американская ежедневная газета.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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