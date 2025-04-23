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Последняя китайская скидка: больная реакция Америки на ответные пошлины

Мир

Президент США Дональд Трамп объявил о планах смягчить таможенные пошлины на китайские товары, признав при этом, что нулевая ставка тарифов в обозримом будущем не предвидится.

Финансист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Финансист

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп признал справедливость утверждений о чрезмерно высоком уровне действующих пошлин — 145%. По его словам, этот показатель действительно слишком велик и будет существенно снижен в ближайшее время, однако полное обнуление тарифов не входит в его планы.

Трамп также подчеркнул, что у него установились конструктивные и даже "прекрасные" отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, что, по его мнению, повышает шансы на достижение взаимовыгодного торгового соглашения между двумя странами. Вместе с тем американский лидер заверил, что даже в случае провала переговоров вопрос о тарифах будет урегулирован — либо на выгодных для США условиях, либо односторонним решением Вашингтона.

Напомним, что торговая война между Китаем и Соединёнными Штатами длится с февраля текущего года, когда Дональд Трамп впервые ввёл 10-процентную пошлину на весь спектр импортируемых из КНР товаров.

Уже в марте ставка была повышена до 20%, что незамедлительно вызвало зеркальную реакцию Пекина — Китай обложил тарифами американскую сельскохозяйственную продукцию. Конфликт продолжал эскалировать: после введения США так называемых "взаимных" пошлин на товары из других стран ставка против Китая выросла до 54%. На сегодняшний день американские власти применяют к китайским товарам пошлину в размере 145%, тогда как для американских поставщиков на китайском рынке действует тариф в 125%.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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