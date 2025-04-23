Смерть Tesla: Маск готов бросить государство ради компании

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Один из богатейших людей планеты, Илон Маск, оказался перед сложным выбором на фоне ухудшения финансовых показателей возглавляемой им компании Tesla.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илон Маск

После обнародования отчёта о резком падении прибыли, акционеры начали активно давить на миллиардера, требуя объяснений, почему его многочисленные внешние проекты негативно влияют на бизнес главного детища Маска — производителя электромобилей. И результат не заставил себя ждать: Маск объявил о готовящейся рокировке в своём графике.

По итогам конференц-звонка с инвесторами, где основное внимание было приковано к финансовым трудностям Tesla, Маск сообщил, что значительно сократит своё участие в работе департамента по госэффективности США (DOGE), начиная уже со следующего месяца. Фактически, это означает, что один из самых публичных и неординарных госсоветников Америки уйдёт в тень, сосредоточившись на спасении падающих биржевых показателей Tesla.

Поводом для столь решительного шага стали серьёзные претензии акционеров. Их главный вопрос звучал так: почему распыление внимания Маска на сторонние инициативы, включая госпроекты и громкие заявления в соцсетях, бьёт по капитализации Tesla, вредит её репутации и даже провоцирует атаки на инфраструктуру компании? Инвесторов особенно беспокоит, что харизматичный лидер, способный одним твитом обрушить или взлететь стоимость акций, всё больше времени уделяет политике и общественной деятельности в ущерб прямому руководству корпорацией.

Цифры опубликованного отчёта лишь подлили масла в огонь: чистая прибыль Tesla рухнула на 71% по сравнению с предыдущим периодом. Для компании, которая ещё недавно была локомотивом "зелёной" революции и символом технологического прорыва, это крайне тревожный сигнал. На фоне падающих продаж электромобилей и растущей конкуренции в Китае инвесторы требуют от Маска максимальной концентрации на операционных задачах, а не на его околополитических экспериментах.

Сам Маск давно не скрывает, что видит себя не просто бизнесменом, но и архитектором глобальных изменений. Работа в DOGE, различные инициативы в сфере ИИ и даже странные твиты — всё это части его большой стратегии "изменить мир". Однако рынок оказался беспощаден: имиджевые проекты Маска не конвертируются в прибыль Tesla. И теперь миллиардеру придётся выбирать между статусом всемирно известного визионера и обязанностями эффективного CEO.

Таким образом, грядущее сокращение участия Маска в госструктурах США — это не просто перестановка в расписании, а лакмусовая бумага реальных приоритетов миллиардера. Если Tesla продолжит терять позиции, не исключено, что мы увидим ещё более радикальные шаги — вплоть до полного ухода Маска из общественной жизни и его возвращения в формат "главного инженера" компании.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX.

