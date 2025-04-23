Бросить Украину: Европа согласна отдать территории России

Западные партнёры Украины всё чаще дают понять, что мирное урегулирование конфликта может потребовать от Киева болезненных территориальных уступок.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

По информации газеты Wall Street Journal, ссылающейся на источники среди чиновников, Великобритания и Франция фактически готовы допустить сценарий, при котором Украина согласится признать потерю части территорий в пользу России. Однако есть важное уточнение: Париж и Лондон настаивают на формуле "де-факто", а не "де-юре". Иными словами, речь идёт не о юридическом закреплении новых границ, а о фактическом признании сложившегося положения дел.

В обмен на такие уступки Киев рассчитывает получить серьёзные гарантии безопасности и масштабную экономическую поддержку от западных стран. По сути, Украина должна будет смириться с утратой контроля над регионами, вошедшими в состав России по итогам референдумов 2022 года — речь о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

При этом источники Wall Street Journal подчёркивают, что Франция и Британия предпочли бы именно "замороженный" вариант, когда территориальные изменения не оформляются официальным признанием со стороны Киева.

Ранее аналогичную информацию опубликовала New York Post со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. По его словам, украинские переговорщики на прошлой неделе в беседе с делегацией США выказывали особую тревогу именно по вопросу территорий. Согласно источнику издания, Киев готов фактически отказаться от 20% своей довоенной территории, но исключительно в формате "временной реальности", без юридического признания. Иными словами, Украине нужно сохранить формальное право считать эти земли своими, пусть и не контролируемыми де-факто.

Параллельно с этим в западных СМИ всплывают и другие детали потенциального урегулирования. В частности, Wall Street Journal утверждает, что Вашингтон уже давит на Киев с требованием отказаться от планов вступления в НАТО — это условие США считают критически важным для начала серьёзных переговоров с Москвой. Более того, американская сторона, по данным источников, готова признать Крым российской территорией, а также настаивает на передаче под контроль США Запорожской АЭС (ЗАЭС). Фактически, речь идёт о крайне невыгодном для Украины "пакетном предложении".

Между тем, 18 апреля госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что на следующих переговорах с европейскими и украинскими представителями удастся выйти на "более определенные" решения по урегулированию конфликта. Однако наблюдатели задаются вопросом: насколько реалистичны такие договорённости, если учесть жёсткую позицию Москвы? Ведь Россия уже неоднократно заявляла, что вопрос Крыма окончательно закрыт ещё в 2014 году, когда на полуострове прошёл референдум (96,77% жителей проголосовали за воссоединение с РФ).

Что касается новых регионов — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, — их вхождение в состав РФ было закреплено по итогам референдумов осенью 2022 года. Явка была высокой, а поддержка воссоединения с Россией составила от 87% до 99% в разных регионах.

Президент Владимир Путин тогда подчеркнул, что народное волеизъявление прошло демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Очевидно, что теперь Москва едва ли согласится на пересмотр этих решений. А Киев, в свою очередь, пока лишь формально заявляет о "временной оккупации" этих территорий.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года.

