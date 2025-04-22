Новейшие дроны спасут тысячи домов от ЧП

Японские новые БПЛА от компании NTT смогут взять удар молнии на себя с помощью колебаний электрического поля. После попадания такие дроны не разрушаются, а продолжают работать.

Фото: NASA by John Hopkins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дрон Dragonfly

Эти беспилотники могут передвигаться, более эффективно препятствуя ударам молний по жилым домам и другим объектам.

В Японии это очень кстати, так как ущерб от ударов молний в этой стране оценивается в 57-114 миллиардов рублей ежегодно.

Беспилотники протестировали в горах, там из запускали при приближении грозовых облаков, чтобы те вызвали удар молний на себя.

Уточнения

Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом.

