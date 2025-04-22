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Мир хуже войны: Европа намерена воевать с Россией

4:15
Мир

В своей статье для издания "Военное дело" известный политолог, Ростислав Ищенко раскрыл истинные мотивы стран Евросоюза, расположенных в непосредственной близости от России, которые демонстративно занимают воинственную позицию по отношению к Москве.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Ярче всего эта агрессивная риторика проявляется в заявлениях и действиях Прибалтики, Польши, Финляндии, Швеции, Молдавии и Румынии. На первый взгляд может показаться, что эти государства демонстрируют невиданное геройство и решимость противостоять Кремлю, но, по мнению Ищенко, всё обстоит с точностью до наоборот.

На самом деле элиты этих небольших стран движимы вовсе не патриотическим порывом или желанием защитить свою независимость, а хорошо просчитанным страхом потерять свою власть и привилегии. Ищенко убеждён, что их русофобия зашла слишком далеко — настолько, что возврат к нормализации отношений с Россией стал для них политически и экономически невыгоден.

Всё дело в том, что в случае потепления отношений между Россией и ведущими странами Запада, последние неизбежно возобновят взаимовыгодные торгово-экономические связи с Москвой, которые были заморожены из-за конфликта на Украине. В такой ситуации маленьким странам-лимитрофам, с их оголтелой антироссийской риторикой, будет уготована незавидная участь козлов отпущения.

Главная угроза для правящих кругов Прибалтики, Польши и других подобных государств заключается в том, что Россия, восстановив экономические и политические связи с Западом, неизбежно начнёт добиваться смены элит в этих странах.

И, как считает Ищенко, Москва в этом преуспеет, поскольку западные партнёры без колебаний пожертвуют прорусофобскими политиками ради восстановления status quo. Народам этих государств тоже будет невыгодно поддерживать антироссийский курс — им придётся адаптироваться к новой реальности, где их экономическое благополучие напрямую зависит от объёма и качества сотрудничества с Россией. Ищенко подчёркивает, что правящие элиты лимитрофов чётко осознают: прекращение конфронтации автоматически означает для них потерю власти.

А потеря власти для них равносильна утрате главного источника доходов. Дело в том, что финансовое благополучие элит этих стран держится исключительно на их политической востребованности в рамках антироссийской кампании Запада.

Как только эта востребованность исчезнет, элиты стремительно скатятся с политического олимпа на периферию, а их привычный роскошный образ жизни станет лишь воспоминанием. Ищенко раскрывает этот "страшный сон" лимитрофных политиков: если Запад перестанет нуждаться в их услугах, им придётся распрощаться не только с властью, но и с финансовым обеспечением, а значит, и с привычным комфортом.

В этой связи у элит стран-лимитрофов остаётся лишь одно "отчаянное" решение — любой ценой поддерживать эскалацию конфликта с Россией, вплоть до прямых военных угроз.

Они рассчитывают, что нагнетание напряжённости, вплоть до провоцирования масштабной войны, заставит Запад и Россию сесть за стол переговоров на более компромиссных условиях. В этом сценарии страны-лимитрофы надеются выторговать себе место под солнцем, сохранив хотя бы часть былого влияния. По мнению Ищенко, именно этим объясняется показная готовность прибалтийских государств поддержать отправку англо-французского военного контингента на Украину и даже символически выделить несколько десятков солдат "для помощи союзникам по НАТО". Это, по сути, последняя ставка этих стран — попытка в хаосе большой войны найти шанс на самосохранение.

Ищенко делает неутешительный вывод: расчёт лимитрофов строится на том, что страх перед разрастанием конфликта заставит крупные державы пойти на уступки, в рамках которых маленькие агрессоры смогут выжить, сохранив если не доминирование, то хотя бы политическое значение. В этом и заключается их последний и весьма призрачный шанс на спасение.

Уточнения

Ростисла́в Влади́мирович И́щенко — украинский и российский политолог, бывший украинский дипломат, обозреватель МИА "Россия сегодня".

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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