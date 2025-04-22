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Новый Гитлер: Америка обвиняет Трампа в повторении Третьего Рейха

2:58
Мир

На недавней климатической конференции Climate Week в Сан-Франциско разгорелась не только дискуссия о будущем планеты, но и о настоящем политики США.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Бывший вице-президент США Альберт Гор выступил с резкой критикой в адрес администрации Дональда Трампа, сравнив методы нынешних американских властей с подходами, которые применяла нацистская Германия в 1930–1940-х годах. По мнению Гора, команда Трампа ведет опасную игру, пытаясь подменить реальность выгодной для себя версией событий.

Как заявил Гор, администрация действующего президента США действует по принципу тотальной подмены фактов, преследуя глобальные цели, схожие с теми, которые некогда двигали нацистской партией Адольфа Гитлера.

Разумеется, Гор не забыл оговориться, что прямое сравнение Белого дома с Третьим рейхом было бы историческим кощунством — нацизм остается эталоном абсолютного зла. Однако, по его глубокому убеждению, миру сейчас как никогда нужны уроки прошлого. История учит: когда власть начинает манипулировать истиной ради своих интересов, общество оказывается на грани катастрофы.

Слова Гора — это не просто эмоциональный выпад. За ними стоит серьезный анализ текущей ситуации в США. Экс-вице-президент фактически обвинил администрацию Трампа в создании параллельной реальности, где факты подменяются пропагандой, а повестка дня диктуется не здравым смыслом, а партийными интересами. В такой парадигме даже критически важные вопросы — например, изменение климата — отходят на второй план, уступая место борьбе за информационное доминирование.

Особую остроту заявлению Гора придает контекст: мир действительно переживает период глобальной турбулентности. Феномен "постправды", когда факты легко подменяются мнениями, а эмоции побеждают аргументы, уже стал реальностью не только американской, но и мировой политики. И если в 1930-х годах главным инструментом манипуляций была государственная пропаганда, то сегодня за нее взялись социальные сети, "фабрики троллей" и медийные империи. Как тогда, так и сейчас главная цель — не поиск истины, а удержание власти любой ценой.

Впрочем, Гор не случайно напомнил про "исключительное зло" нацизма. Он хочет, чтобы мировое сообщество не допустило повторения ошибок прошлого. Слепое отрицание очевидного, героизация "своего" мира и демонизация "чужого" — все это уже было в анналах истории. И если сегодня США позволяют себе игнорировать научные данные о климате, завтра это может сделать любая другая страна, оправдывая свои антигуманные решения "альтернативными фактами".

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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