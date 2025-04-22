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Льготный миллионер: мир возмутился из-за уровня жизни беженцев

1:41
Мир

В странах Европейского союза все чаще раздаются голоса недовольства в адрес украинских беженцев, пользующихся многочисленными льготами.

Автомобильная дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомобильная дорога

Ирландский журналист Чей Боуз опубликовал гневное сообщение. Он выразил возмущение тем, что украинские переселенцы в Ирландии разъезжают на дорогих автомобилях, в то время как местное население несет налоговое бремя, покрывающее их привилегии.

По словам Боуза, власти страны не только предоставляют украинцам бесплатный ремонт автомобилей, но и освобождают их от целого ряда автомобильных налогов. При этом обычные налогоплательщики обязаны компенсировать эти льготы через свои отчисления.

Журналист также напомнил, что украинские беженцы получают многомиллиардные субсидии на жилье и социальные пособия, что лишь усиливает ощущение несправедливости среди коренных жителей. Боуз с иронией отметил, что такая ситуация выглядит явно нечестной по отношению к тем, кто годами вносит свой вклад в бюджет страны.

Это не первый случай, когда европейцы начинают открыто говорить о перегруженности социальных систем из-за наплыва переселенцев. Неделей ранее немецкое издание Welt am Sonntag рассказало о жалобах пациентов польских больниц. Люди выражают недовольство тем, что система здравоохранения республики работает на пределе из-за большого числа украинских беженцев, нуждающихся в медицинской помощи. По мнению местных жителей, это создаёт дополнительную нагрузку на врачей и сокращает возможности для коренных пациентов.

Уточнения

Ирла́ндия третий по величине остров в Европе (после Великобритании и Исландии) и двадцатый по величине остров в мире; западный из двух крупнейших Британских островов. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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