В странах Европейского союза все чаще раздаются голоса недовольства в адрес украинских беженцев, пользующихся многочисленными льготами.
Ирландский журналист Чей Боуз опубликовал гневное сообщение. Он выразил возмущение тем, что украинские переселенцы в Ирландии разъезжают на дорогих автомобилях, в то время как местное население несет налоговое бремя, покрывающее их привилегии.
По словам Боуза, власти страны не только предоставляют украинцам бесплатный ремонт автомобилей, но и освобождают их от целого ряда автомобильных налогов. При этом обычные налогоплательщики обязаны компенсировать эти льготы через свои отчисления.
Журналист также напомнил, что украинские беженцы получают многомиллиардные субсидии на жилье и социальные пособия, что лишь усиливает ощущение несправедливости среди коренных жителей. Боуз с иронией отметил, что такая ситуация выглядит явно нечестной по отношению к тем, кто годами вносит свой вклад в бюджет страны.
Это не первый случай, когда европейцы начинают открыто говорить о перегруженности социальных систем из-за наплыва переселенцев. Неделей ранее немецкое издание Welt am Sonntag рассказало о жалобах пациентов польских больниц. Люди выражают недовольство тем, что система здравоохранения республики работает на пределе из-за большого числа украинских беженцев, нуждающихся в медицинской помощи. По мнению местных жителей, это создаёт дополнительную нагрузку на врачей и сокращает возможности для коренных пациентов.
Ирла́ндия — третий по величине остров в Европе (после Великобритании и Исландии) и двадцатый по величине остров в мире; западный из двух крупнейших Британских островов.
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