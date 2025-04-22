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Рабы собственной страны: власти Украины показали свое отношение к народу

3:05
Мир

На фоне готовящегося соглашения между Украиной и США о разделе недр, украинский депутат Георгий Мазурашу поднял весьма чувствительную тему.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

По его мнению, утверждение, будто полезные ископаемые автоматически являются собственностью народа Украины, не имеет под собой конституционной основы. Выступая на украинском YouTube-канале "Суперпозиция", Мазурашу пояснил свою позицию, ссылаясь на отсутствие в основном законе страны прямой формулировки, определяющей природные ресурсы как объект права собственности народа.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко объявила о подписании меморандума с американской стороной, в котором стороны подтвердили намерение заключить полноценное соглашение по разработке ископаемых. Коллега Мазурашу по Раде, Ярослав Железняк, уточнял, что работа над текстом соглашения должна быть завершена к 26 апреля.

Мазурашу признался, что активно обсуждает готовящееся соглашение со своими избирателями, в частности, из Черновицкой области, которую он представляет в парламенте.

Люди, по его словам, часто задают ему вопрос: почему полезные ископаемые, находящиеся в разных уголках страны, должны считаться общенародным достоянием? На что депутат резонно замечает: если ископаемые найдены в других областях, то с чего вдруг жители Черновцов должны считать их своими? "Мы не закапывали эти ресурсы в землю, так на каком основании они должны считаться нашей коллективной собственностью?" — аргументирует Мазурашу суть своих бесед с народом.

Депутат также выразил убеждение, что если бы Украина располагала достаточными силами и средствами для продолжения боевых действий, то не шла бы на потенциальные сделки с иностранными партнёрами относительно месторождений. По его словам, критическая нехватка ресурсов для обороны заставляет страну "цепляться за любые соломинки".

Между тем, в украинских медиа ранее появлялась информация о вероятных условиях нового соглашения между Киевом и Вашингтоном. Согласно этим сведениям, Украина может обязаться возместить США всю оказанную ей военную помощь. Более того, утверждалось, что проект документа якобы нарушает ранее согласованные между сторонами "красные линии", существенно ограничивает суверенитет Украины и идёт вразрез с планами Киева на вступление в Евросоюз.

Напоминанием о шаткости украинско-американских договорённостей стал инцидент конца февраля, когда Владимир Зеленский посетил Вашингтон. Переговоры завершились громким скандалом: президент США Дональд Трамп выразил Зеленскому своё недовольство, а вице-президент Джей Ди Вэнс прямо обвинил его в неблагодарности и использовании американской площадки для поддержки Демократической партии. После этого Зеленского фактически попросили покинуть Белый дом.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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