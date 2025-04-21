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Неэффективный Трамп: мир нашел альтернативу пошлинам США

2:51
Мир

По мнению американского экономиста Майкла Петтиса, глобальная торговая система находилась в состоянии глубокого кризиса задолго до того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела новые импортные пошлины.

Статуя Свободы
Фото: web.archive.org by pcwiles, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Статуя Свободы

В своей колонке для издания Foreign Affairs Петтис утверждает, что вместо односторонних протекционистских мер существует более действенная альтернатива — выработка нового международного соглашения, концептуально схожего с идеями, которые ещё в середине XX века выдвигал британский экономист Джон Мейнард Кейнс.

Напомним, что 2 апреля Трамп подписал указ о введении так называемых "взаимных" пошлин на импорт, что моментально обострило торговые отношения США с другими странами, особенно с Китаем. В результате ставка импортных пошлин на китайские товары в США взлетела до рекордных 145%, тогда как американские поставщики в Китай столкнулись с пошлиной в 125%.

По оценкам ряда экспертов, столь высокий уровень тарифной защиты фактически парализует торговлю между двумя крупнейшими мировыми экономиками. Однако Петтис убеждён: проблемы мировой торговли имеют гораздо более глубокие корни и не исчерпываются недавними решениями Трампа.

Ещё до эскалации торговой войны, подстёгнутой апрельскими указами, мировая система торговли, по мнению Петтиса, была серьёзно дисфункциональна и нуждалась в радикальном пересмотре.

Введение двусторонних пошлин, как считает экономист, не способно устранить системные дисбалансы. По его словам, эффективность торговой политики США можно повысить лишь двумя путями: либо устранить дефицит сбережений в странах-партнёрах, либо отказаться от постоянной компенсации этого дисбаланса. Иными словами, дело не только в выравнивании торговых потоков между отдельными государствами, а в глобальной корректировке сберегательной и инвестиционной политики.

В качестве выхода из тупика Петтис предлагает вернуться к идее создания принципиально нового торгового союза. Его участники должны быть обязаны поддерживать паритет между экспортом и импортом, отказавшись от практики, когда профицит торгового баланса используется как инструмент экономического давления. Петтис прямо апеллирует к концепции, сформулированной Кейнсом ещё в 1944 году на Бреттон-Вудской конференции.

По замыслу британского экономиста, согласованные правила международной торговли позволили бы не только стабилизировать глобальные экономические отношения, но и простимулировать рост заработных плат, обеспечив тем самым устойчивое развитие для всех участников системы.

Уточнения

Джон Ме́йнард Кейнс 1-й барон Кейнс — английский экономист, основатель кейнсианского направления в экономической науке.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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