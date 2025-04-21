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Конец промышленности: ответные меры России поставят Европу на колени

Мир

Введение новых санкций Евросоюза против российского алюминия грозит обернуться серьезными проблемами для европейской промышленности. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евросоюз

По его словам, Европа вновь загнала себя в тупик, решившись на запрет импорта российского алюминия, и последствия этого шага для местных промышленных предприятий могут стать необратимыми.

Напомним, что 16-й пакет антироссийских санкций, утвержденный в феврале Советом ЕС на уровне министров иностранных дел, включает не только персональные ограничения, но и новые экономические меры. В частности, в перечень запретов вошел запрет на ввоз в Евросоюз первичного алюминия из России. Это сразу же подстегнуло рост цен на металл: стоимость алюминия подскочила до 2700 долларов за тонну — максимума, невиданного с 20 января.

Пакет санкций ЕС против России, действующих с 2014 года, уже успел основательно затронуть финансовый, энергетический, оборонный и ряд других ключевых секторов российской экономики

. Брюссель начал вводить ограничительные меры 31 июля 2014 года, формально обозначив срок их действия в один год. Однако с тех пор каждые полгода Евросоюз методично продлевает санкции. Российская сторона, в свою очередь, не заставила себя ждать с ответными шагами, взяв твердый курс на импортозамещение. Москва неоднократно подчеркивала, что диалог с позиции санкций не просто бесполезен, но и контрпродуктивен.

В России не раз выражали уверенность в способности страны справиться с усиливающимся санкционным давлением Запада, начавшимся несколько лет назад. Более того, российские представители регулярно указывают, что Евросоюзу и США не хватает политической воли признать очевидное: антироссийские ограничения не работают. И это не просто мнение Москвы — на Западе тоже всё чаще раздаются голоса в пользу того, что антироссийские санкции не достигли своей цели и попросту неэффективны.

Уточнения

Хе́льсинкский университе́т (фин. Helsingin yliopisto, швед. Helsingfors universitet, лат. Universitas Helsingiensis) — старейший и крупнейший университет в Финляндии. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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