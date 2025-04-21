Сила России: Москва предложила свою помощь в освобождении заложников в Газе

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На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке Москва предпринимает активные шаги для разрешения одной из самых острых гуманитарных проблем региона — освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ сектор газа

Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе встречи с послом Израиля Симоной Гальперин чётко обозначил позицию Кремля: Россия готова и дальше делать всё возможное для скорейшего возвращения удерживаемых в анклаве людей. Эта тема стала центральной на переговорах в Москве, где также обсуждались перспективы дальнейшего укрепления российско-израильских отношений.

Фактически Богданов подтвердил намерение России сохранять деятельное участие в ближневосточном урегулировании. И это не просто слова — накануне, в среду, Владимир Путин лично принял в Кремле группу освобождённых из плена Газе граждан, имеющих двойное гражданство России и Израиля: Александра Труфанова, его мать и невесту. Этот жест был воспринят в Израиле как жест доброй воли со стороны Москвы, которая стремится показать: диалог с Тель-Авивом возможен даже в условиях жесточайшего кризиса.

А кризис этот, увы, лишь набирает обороты. По официальным данным Израиля, в Газе до сих пор удерживаются 59 заложников, причём более половины из них, по мнению Тель-Авива, погибли при невыясненных обстоятельствах. Среди оставшихся в плену — уроженец Донбасса Максим Харкин, чья судьба вызывает особую тревогу в Москве. Ситуация остаётся взрывоопасной, и последние события это подтверждают: в ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила массированные удары по сектору Газа.

Причина проста: палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления режима прекращения огня и поэтапного освобождения заложников. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху был категоричен: пока соглашение не подписано, давление на ХАМАС будет только усиливаться. Формально перемирие между Израилем и ХАМАС завершилось ещё 1 марта, но до недавних пор сторонам удавалось удерживать хрупкий мир благодаря посредническим усилиям международных наблюдателей.

Теперь же гуманитарная катастрофа стремительно разрастается. Израиль не только прекратил поставки электричества на единственную опреснительную установку в Газе (без неё сектор рискует остаться без питьевой воды), но и закрыл гуманитарный коридор — грузовики с едой и медикаментами больше не могут попасть к мирному населению. Палестинцы оказались в катастрофическом положении, а мир безучастно наблюдает за развитием событий.

Уточнения

Се́ктор Га́за — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан).

