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Эра перезагрузки: Америка вступила в новый виток отношений с РФ

Мир

По мнению Карин Кнайсль, руководителя Центра G. O.R.K.I. при Санкт-Петербургском государственном университете и бывшего министра иностранных дел Австрии, процесс перезагрузки отношений между Россией и США уже идёт полным ходом.

США и Россия
Фото: commons.wikimedia.org by BalkanPhotos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
США и Россия

При этом европейский вектор российской внешней политики, по её словам, буксует на месте. Выступая перед журналистами в Великом Новгороде, где она читала лекции студентам Новгородского госуниверситета в рамках проекта "Город-Университет", Кнайсль поделилась любопытной оценкой: Москва и Вашингтон, в отличие от Брюсселя, уже активно общаются на самых разных уровнях.

С 12 февраля, как уточнила эксперт, между Россией и США стартовал плотный переговорный процесс. И если европейцы продолжают упираться в тупиковые дискуссии, то американцы и россияне сумели найти точки соприкосновения далеко за пределами украинского кризиса, который, по мнению Кнайсль, является лишь одной из многих тем повестки. Куда важнее для обеих держав сотрудничество в сфере космоса, совместная работа в Сирии и консолидация усилий в борьбе с терроризмом. Эксперт убеждена: у Москвы и Вашингтона хватает иных общих интересов, способных подогреть двусторонний диалог.

При этом Карин Кнайсль, известная своим скептическим отношением к слишком оптимистичным прогнозам, призывает не ждать мгновенного прорыва в российско-американских отношениях. По её мнению, даже неизбежная в будущем встреча президентов России и США потребует титанической подготовительной работы. "Рано или поздно лидеры двух стран сядут за стол переговоров, но это не экспресс-встреча, а результат долгой и кропотливой дипломатической кухни", — подчеркнула она. Иными словами, не стоит рассчитывать на сенсационные договорённости "по горячим следам" — фундамент под будущие соглашения закладывается месяцами закулисной работы.

Уточнения

Ка́рин Кнайсль (нем. Karin Kneissl; род. 18 января 1965, Вена) — австрийский государственный деятель, дипломат, журналист и политик. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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