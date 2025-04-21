Защита президента: Трамп решил спасти главу Петагона

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В Вашингтоне разгорается очередной политический кризис вокруг Пентагона.

Фото: commons.wikimedia.org by La Citta Vita, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пентагон

После публикации в New York Times о возможной утечке секретной информации с участием главы военного ведомства Пита Хегсета, Белый дом поспешил выступить с заявлением в поддержку министра обороны. Пресс-секретарь Каролин Левитт в эфире Fox News заверила общественность, что президент Дональд Трамп полностью доверяет Хегсету и считает его работу на посту главы Пентагона "феноменальной".

По словам Левитт, Трамп не видит оснований для сомнений в профессионализме министра обороны, несмотря на сообщения СМИ о крайне неосторожном поведении Хегсета в неформальной обстановке. Речь идёт о мартовском инциденте, когда, по данным источников New York Times, глава Пентагона поделился в закрытом чате мессенджера Signal сверхчувствительной информацией о готовящихся военных операциях в Йемене. Сам чат, как выяснилось, был сформирован далеко не для служебного пользования — среди участников оказались не только коллеги Хегсета по Минобороны, но и его ближайшие родственники: супруга, брат и личный адвокат.

Левитт не стала отрицать сам факт существования группового чата, однако дала понять, что истинными оппонентами Хегсета являются вовсе не журналисты, вскрывшие проблему, а едва ли не весь аппарат Пентагона.

Уточнения

Пи́тер (Пит) Бра́йан Хе́гсет (англ. Peter Brian Hegseth; род. 6 июня 1980, Миннеаполис, штат Миннесота, США) — американский телеведущий, автор, офицер Национальной гвардии.

