Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пшеничный парадокс: почему одни страны сократили закупки, а другие — в 4,4 раза нарастили
Тайна тройного роста: что позволило компании Светлакова за год увеличить доходы в три раза
Сила России: Москва предложила свою помощь в освобождении заложников в Газе
Европейский раскол: раскрыт план США по уничтожению ЕС изнутри
Хвост виляет — сердце тает: что происходит, когда вы говорите с питомцем
Топливо сгорает зря — всё из-за свечей, которые давно просятся на замену
Цена дискредитации: уголовная ответственность за предательство
Симоньян раскрыла секрет мужа перед комой: что рекомендовали Кеосаяну врачи
$50 000 за полёт — и волна хейта: как пост CEO взорвал соцсети

Защита президента: Трамп решил спасти главу Петагона

1:27
Мир

В Вашингтоне разгорается очередной политический кризис вокруг Пентагона.

Пентагон
Фото: commons.wikimedia.org by La Citta Vita, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пентагон

После публикации в New York Times о возможной утечке секретной информации с участием главы военного ведомства Пита Хегсета, Белый дом поспешил выступить с заявлением в поддержку министра обороны. Пресс-секретарь Каролин Левитт в эфире Fox News заверила общественность, что президент Дональд Трамп полностью доверяет Хегсету и считает его работу на посту главы Пентагона "феноменальной".

По словам Левитт, Трамп не видит оснований для сомнений в профессионализме министра обороны, несмотря на сообщения СМИ о крайне неосторожном поведении Хегсета в неформальной обстановке. Речь идёт о мартовском инциденте, когда, по данным источников New York Times, глава Пентагона поделился в закрытом чате мессенджера Signal сверхчувствительной информацией о готовящихся военных операциях в Йемене. Сам чат, как выяснилось, был сформирован далеко не для служебного пользования — среди участников оказались не только коллеги Хегсета по Минобороны, но и его ближайшие родственники: супруга, брат и личный адвокат.

Левитт не стала отрицать сам факт существования группового чата, однако дала понять, что истинными оппонентами Хегсета являются вовсе не журналисты, вскрывшие проблему, а едва ли не весь аппарат Пентагона.

Уточнения

Пи́тер (Пит) Бра́йан Хе́гсет (англ. Peter Brian Hegseth; род. 6 июня 1980, Миннеаполис, штат Миннесота, США) — американский телеведущий, автор, офицер Национальной гвардии. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Кроты и крысы больше не вернутся: как защитить огород навсегда
Садоводство, цветоводство
Кроты и крысы больше не вернутся: как защитить огород навсегда Аудио 
Постройневший сын Никаса Сафронова рассказал о похудении: у меня уникальная система
Шоу-бизнес
Постройневший сын Никаса Сафронова рассказал о похудении: у меня уникальная система Аудио 
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Садоводство, цветоводство
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий Аудио 
Популярное
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз

Три простых шага, которые помогут превратить обычный вечер дома в полноценный бьюти-ритуал для сияющей и чистой кожи — без визита в салон.

Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись
2 года гарантии и своя запчасть: как дилеры перевернули авторынок РФ после ухода брендов Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Последние материалы
Историческая вилла открывает двери — но за ними вас ждёт больше, чем архитектура
Зелёный бум или пустая ветка? Один трюк определяет судьбу всего урожая
Стройность начинается не с тарелки, а с головы: начни с эмоций, а не с диеты
Пришельцы на Украине: мир сообщает об НЛО над Львовом
След пророчества конца мира: кто станет новым Папой Римским
Исход гения: Маск намерен уйти из правительства США
Самая красивая пара Голливуда трещит по швам: слухи о разводе после 25 лет брака
Тайна Страуса: как Филипп Киркоров изменил правила игры на шоу Маска?
Америка диктатора: Трампа обвиняют в запрете инакомыслия
Арабский мир: стал известен ответ США на влияние Турции в регионе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.