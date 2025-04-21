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Мир надежды: ответ Китая на пасхальное пермирие

3:16
Мир

Решение России объявить пасхальное перемирие на Украине получило высокую оценку международного экспертного сообщества.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Китая

В частности, китайский военный аналитик Го Сюань, в интервью РИА Новости, назвал этот шаг позитивным и крайне важным для деэскалации конфликта. По его мнению, готовность Москвы на время отказаться от активных боевых действий — это не только жест доброй воли, но и серьёзный сигнал мировому сообществу о готовности к серьёзным переговорам.

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, продлилось всего двое суток — до 00:00 21 апреля. Несмотря на его формальное окончание, российская сторона утверждает, что военные строго придерживались режима прекращения огня всё это время.

Однако с возобновлением операции Минобороны РФ указало на любопытную статистику: за 48 часов перемирия украинские военные якобы совершили около 4,9 тысячи нарушений режима тишины. В Киеве, разумеется, эти данные оспорили, но факт остаётся фактом: Москва использовала перемирие как информационный повод, чтобы обвинить противоположную сторону в неготовности к миру.

Го Сюань, комментируя ситуацию, подчеркнул, что украинский кризис — это многослойный и крайне запутанный узел противоречий, разрубить который можно лишь накопив критическую массу доброй воли с обеих сторон. Эксперт уверен: простого прекращения огня недостаточно, необходим широкий консенсус, затрагивающий интересы не только России и Украины, но и ключевых мировых игроков. И вот здесь инициатива Москвы приобретает особое измерение.

По мнению китайского аналитика, решение России о самостоятельном объявлении перемирия неожиданно сыграло на руку даже Вашингтону. Администрация президента США Дональда Трампа получила неожиданные репутационные дивиденды: дескать, Москва прислушивается к голосу мирового сообщества и демонстрирует гибкость.

Более того, Белый дом получил временную передышку, позволившую ему выйти из дипломатического тупика. Не случайно накануне американский лидер Трамп заявил, что надеется на прорывные переговоры между Россией и Украиной уже на текущей неделе. По сути, Москва дала Вашингтону шанс спасти лицо: если сделка всё-таки состоится, США смогут записать это в актив своей дипломатии.

Однако за внешне гуманным жестом России стоят вполне прагматичные мотивы. С одной стороны, пауза в конфликте действительно позволила снизить градус напряжения в зоне боевых действий и даже провести локальную эвакуацию гражданского населения.

С другой — Москва наглядно продемонстрировала: не Киев, а именно Россия готова к временным компромиссам. Это важно в контексте будущих переговоров: уступки с российской стороны создают иллюзию давления на Украину, а значит, Запад будет вынужден активнее "уговаривать" Киев пойти на мировую.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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