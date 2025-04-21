Крымский вопрос: Киев неожиданно ответил на признание полуострова за Россией

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На фоне сообщений о возможной сделке между Западом и Россией по урегулированию конфликта на Украине официальный Киев выступил с резким опровержением.

Сергей Лещенко, советник офиса Владимира Зеленского, заявил порталу LIGA, что украинская переговорная команда не давала согласия на признание Крыма российской территорией. По его словам, эта тема даже не поднималась на недавних встречах украинских дипломатов — ни в Саудовской Аравии, ни во Франции.

Такое заявление прозвучало как ответ на сенсационную публикацию агентства Bloomberg, которое со ссылкой на информированные источники сообщило: Вашингтон якобы готов пойти на серьёзный шаг — признать Крым частью России в рамках гипотетического мирного соглашения.

Однако американские власти, как уточнило агентство, ещё не поставили точку в этом вопросе — решение остаётся на стадии обсуждения. В любом случае, даже намёк на подобный компромисс вызвал нервную реакцию в Киеве.

Ситуация обрастает скандалами не впервые. В апреле этого года конгрессмен США Виктория Спартц, имеющая украинские корни, спровоцировала бурную дискуссию своим неожиданным заявлением.

По её мнению, Киеву следует отказаться от планов вернуть территории, которые на сегодня контролирует Россия. Более того, Спартц призвала украинцев добиваться отставки Владимира Зеленского, утверждая, что его переизбрание якобы грозит стране катастрофой — вплоть до "полной потери Украины". Понятно, что такие речи звучат болезненно для Зеленского, и теперь его команда спешит расставить точки над i: дескать, никаких тайных соглашений о сдаче позиций нет и не предвидится.

Между тем риторика западных политиков становится всё более прагматичной. Вашингтон, как и некоторые европейские столицы, всё чаще задумывается о сценарии "замороженного конфликта", пусть и не афишируя это публично.

Уточнения

Крым — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.

