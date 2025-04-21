Украинский вопрос: результат переговоров РФ и США

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В условиях самого острого за последние годы кризиса на востоке Европы неожиданно появился проблеск надежды.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Россия и США ведут активную работу над украинским вопросом, и в Кремле всерьёз рассчитывают на положительный исход этих усилий.

Заявление Пескова стало реакцией на слова президента США Дональда Трампа, который в воскресенье выразил уверенность в возможности заключения сделки между Москвой и Киевом уже на текущей неделе. По сути, Вашингтон впервые за долгое время фактически признал: дипломатическое урегулирование конфликта возможно — и это ровно то, чего давно добивается Россия.

В Кремле подчёркивают, что Россия остаётся открытой к диалогу и продолжает интенсивные консультации с американской стороной. Песков не скрывал оптимизма, говоря, что Москва надеется на практические результаты этих переговоров.

Иными словами, риторика о "непримиримых разногласиях" и "информационных войнах" постепенно сменяется конкретной дипломатией. Впервые за многие месяцы стороны конфликта заговорили не о взаимных обвинениях, а о реальных шагах к миру. Путин ещё в первые дни конфликта заявлял, что Москва готова к переговорам, но при одном условии: уважении интересов всех сторон, включая Россию.

Теперь риторика Трампа фактически проложила мост между позициями Москвы и Вашингтона. Если ранее Запад настаивал на безальтернативной поддержке Киева, то теперь в Белом доме, судя по всему, допускают вариативность решений. В этом контексте Москва видит шанс не просто на заморозку конфликта, а на долгосрочное урегулирование. Вопрос лишь в том, насколько серьёзны намерения Киева и насколько далеко готов идти Запад, отказываясь от политики "умиротворения ценой эскалации".

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

