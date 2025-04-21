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Блок Украина-НАТО: Кремль дал оценку позиции альянса

2:25
Мир

В условиях острейшего геополитического противостояния между Россией и Западом обнаружилось неожиданное совпадение позиций.

Московский Кремль, вид с Дома на набережной
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Московский_Кремль,_вид_с_Дома_на_набережной.jpg by Semyon Borisov
Московский Кремль, вид с Дома на набережной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на важный сигнал, поступивший из Вашингтона: на различных уровнях американские чиновники фактически исключают возможность вступления Украины в НАТО. По мнению Кремля, это знаковое заявление, поскольку полностью совпадает с официальной линией Москвы. Впервые за годы эскалации конфликта Россия услышала от главного оппонента слова, которые можно трактовать как признание российских красных линий.

Песков дал понять, что подобные высказывания американских представителей не остались незамеченными в Кремле. Напротив, они вызвали там серьёзное удовлетворение. Фактически Москва зафиксировала: даже в условиях информационной войны и санкций Запад вынужден констатировать очевидное — расширение НАТО на Украину невозможно. Это не просто фигура речи, а недвусмысленный месседж, который уже многократно озвучивал Владимир Путин: приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам подрывает глобальную безопасность.

Парадокс ситуации в том, что на официальном уровне США и их союзники продолжают декларировать поддержку Украины, обещая Киеву всёстороннюю помощь, включая военно-техническую. Однако за кулисами, судя по утечкам и заявлениям чиновников среднего ранга, в Вашингтоне трезво оценивают риски прямого столкновения с Россией. В этом контексте риторика о "будущем Украины в НАТО" всё чаще воспринимается как элемент политического торга, а не реальный план действий.

Москва увидела в словах американских представителей косвенное подтверждение своей правоты. Россия с 2008 года (Бухарестский саммит НАТО) предупреждала, что приём Украины и Грузии в альянс станет геополитической ошибкой, угрожающей европейской стабильности.

И теперь даже ключевые оппоненты нехотя признают: расширение НАТО на восток стало тупиковым сценарием. Вопрос лишь в том, станет ли это отправной точкой для реальных переговоров или останется декларацией, за которой последуют новые витки эскалации.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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