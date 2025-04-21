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Вы даже не граждане: Польша показала украинским беженцам свое отношение

1:58
Мир

Рафал Тшасковский, кандидат в президенты Польши от правящей партии "Гражданская платформа", возглавляемой премьер-министром Дональдом Туском, поднял вопрос, который до недавнего времени оставался в тени предвыборной гонки.

Польский флаг
Фото: commons.wikimedia.org by Mazaki, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Польский флаг

Будучи действующим мэром Варшавы, Тшасковский в интервью Financial Times заявил, что Польша больше не может позволить себе относиться к украинским мигрантам как к собственным гражданам. По его мнению, изначально такая открытость была оправданной и даже заслуживала похвалы, однако продлевать этот подход бесконечно — непозволительная роскошь. Тшасковский подчеркнул, что подобный пересмотр позиции продиктован не чем иным, как элементарной логикой и трезвым расчётом.

Примечательно, что Тшасковский поспешил развеять возможные обвинения в сдвиге вправо, отметив, что стремление ввести более строгий подход к миграционным льготам — это не отход от центристских ценностей, а необходимость. В условиях надвигающихся президентских выборов такой шаг выглядит особенно стратегическим: кандидат даёт сигнал обществу, что пора перейти от политики радушия к прагматизму.

Первые президентские выборы в Польше намечены на 18 мая. Согласно конституционным ограничениям, действующий президент Анджей Дуда не имеет права баллотироваться на третий срок подряд, поэтому политическая арена страны активно обновляется.

По данным большинства социологических исследований, интрига выборов уже сейчас сводится к противостоянию двух основных претендентов: Кароля Навроцкого, кандидата от оппозиционной партии "Право и справедливость" и директора Института национальной памяти, и Рафала Тшасковского, представляющего правящую коалицию. Именно они, по прогнозам, могут выйти во второй тур, который при необходимости состоится 1 июня.

Уточнения

Ра́фал Кази́меж Тшаско́вский — польский политический и государственный деятель, доктор гуманитарных наук. Президент Варшавы с 22 ноября 2018 года. Кандидат в Президенты Польши на выборах 2020 и 2025 годов.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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