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Шахматная доска Трампа: что задумал президент США

Мир

Введение торговых пошлин США вызвало бурные обсуждения в деловых кругах Европы.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Особенно резко высказался президент Немецкого промышленного союза (BDI) Петер Лейбингер в беседе с газетой Berliner Morgenpost, возложив на американского президента Дональда Трампа ответственность за создавшуюся напряжённость в мировой торговле. По мнению Лейбингера, действия Трампа характеризуются спонтанностью и импульсивностью, хотя за хаотичными решениями, судя по всему, всё же стоит определённая стратегия.

Лейбингер считает, что в основе поведения Трампа лежит не тщательно продуманный план, а моментальные реакции и инстинктивные порывы, когда выбор очередной цели зависит от сиюминутной ситуации.

Размышляя об альтернативах американскому рынку для немецких производителей, глава BDI пришёл к выводу, что Трамп действует, руководствуясь конкретной задачей: возродить промышленность США и провести масштабную реиндустриализацию страны. Лейбингер подчеркнул, что, по убеждению американского лидера, Евросоюз ведёт себя по отношению к США нечестно, фактически эксплуатируя американскую экономику, и поэтому Трамп настаивает на выравнивании торгового дефицита.

Своё видение методов, которыми пользуется Трамп в международной политике, Лейбингер образно сравнил с игрой в шашки, в отличие от шахмат, где каждый следующий ход — результат многоходового расчёта. В шашках же логика действий становится ясна только после совершения предыдущего шага. Иными словами, стратегия Трампа не просчитывается наперёд, а выстраивается шаг за шагом, в зависимости от реакции оппонентов.

Напомним, что поворотным моментом стал указ, подписанный Трампом 2 апреля, о введении ответных пошлин на импорт из других государств. Изначально базовая ставка была установлена на уровне 10%.

Однако уже с 9 апреля для 57 стран начали действовать повышенные тарифы, размер которых рассчитывался исходя из объёма торгового дефицита США с каждой конкретной страной. Спустя некоторое время Трамп сделал заявление, что более 75 государств не стали применять зеркальные меры и изъявили желание вести переговоры. В результате для всех них, за исключением Китая, на 90 дней были введены щадящие условия — базовые импортные пошлины в размере 10%.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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