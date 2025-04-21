Разрушен город на семи холмах: уход Франциска презднаменует конец света

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Издание Reuters, со ссылкой на Ватикан сообщает о смерти Папы Римского Франциска.

Фото: commons.wikimedia.org by Long Thiên, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Папа Римский Франциск

Он умер на 89-ом году жизни, последний раз его видели на публике вчера — когда он вышел к горожанам по случаю праздника Пасхи.

Примечательно, что существует пророчество о Папах. В нем сказано, что Франциск станет последним до наступления конца света. Следующий Папа, согласно пророчеству, будет выбран из Рима, а во время его управления, будет разрушен город на семи холмах. Подобных городов несколько — Москва, Киев, Иерусалим, Рим.

Уточнения

Франци́ск (17 декабря 1936, Буэнос-Айрес, Аргентина — 21 апреля 2025, Ватикан) — епископ Римско-католической церкви, папа римский (2013—2025).

