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Разрушен город на семи холмах: уход Франциска презднаменует конец света

0:39
Мир

Издание Reuters, со ссылкой на Ватикан сообщает о смерти Папы Римского Франциска.

Папа Римский Франциск
Фото: commons.wikimedia.org by Long Thiên, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Папа Римский Франциск

Он умер на 89-ом году жизни, последний раз его видели на публике вчера — когда он вышел к горожанам по случаю праздника Пасхи.

Примечательно, что существует пророчество о Папах. В нем сказано, что Франциск станет последним до наступления конца света. Следующий Папа, согласно пророчеству, будет выбран из Рима, а во время его управления, будет разрушен город на семи холмах. Подобных городов несколько — Москва, Киев, Иерусалим, Рим.

Уточнения

Франци́ск (17 декабря 1936, Буэнос-Айрес, Аргентина — 21 апреля 2025, Ватикан) — епископ Римско-католической церкви, папа римский (2013—2025).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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