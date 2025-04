Знак мира: внимание всех СМИ приковано к пасхальному перемирию

На фоне продолжающегося конфликта на Украине президент России Владимир Путин принял решение о кратковременном гуманитарном перемирии в честь Пасхи. Оно вступило в силу 19 апреля в 18:00 по московскому времени и продлится до полуночи 21 апреля.

По мнению Путина, этот шаг должен стать сигналом для Украины и международных сил о готовности к временному прекращению кровопролития — при этом российский лидер выразил надежду, что Киев последует примеру Москвы.

Однако Путин подчеркнул, что даже в период перемирия российские войска должны оставаться в состоянии повышенной боеготовности, чтобы оперативно реагировать на возможные провокации или попытки нарушить режим прекращения огня. Фактически, Москва демонстрирует жест доброй воли, но не дает слабины в оборонительной стратегии.

Решение российского президента мгновенно вызвало резонанс в мировых СМИ. Ведущие западные издания одними из первых отреагировали на инициативу Кремля. Так, крупнейшие американские газеты — The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal — оперативно разместили материалы о пасхальном перемирии на своих страницах. Не остались в стороне и главные европейские издания: немецкие Welt и Bild, французские Le Journal du Dimanche, Le Parisien, Le Figaro и Libération, а также влиятельное европейское издание Politico. Британская пресса — The Telegraph, The Times и The Guardian — также сочла необходимым донести до читателей суть заявления Путина.

Интерес к теме проявили не только страны Евросоюза и США. Итальянские газеты Il Messaggero и Fatto Quotidiano, норвежская Dagbladet, а также скандинавские экономические и политические издания E24 (Норвегия) и Politiken (Дания) включили информацию о перемирии в число главных событий дня. Это доказывает, что инициатива Москвы перешагнула границы Европы и попала в фокус глобальных медиа.

Неожиданно широкий отклик инициатива Путина нашла и в азиатских странах. Например, индийская Hindustan Times и китайская Global Times не только сообщили о самом факте объявления перемирия, но и дали контекстный анализ происходящего.

