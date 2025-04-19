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Без Москвы никак: Америка сделала сенсационное заявление по переговорам

Мир

По информации телеканала CNN, администрация президента США Дональда Трампа намерена провести очередной раунд переговоров между своим спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и российской стороной.

Владимир Путин
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Путин

Это заявление прозвучало на фоне подготовки крупной встречи западных стран в Лондоне, где будет обсуждаться новый план мирного урегулирования на Украине.

Напомним, что 11 апреля в Санкт-Петербурге уже состоялась четырехчасовая встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа. Переговоры прошли за закрытыми дверями в Президентской библиотеке и, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, были целиком посвящены поиску путей урегулирования украинского кризиса.

Москва дала понять, что заинтересована в продолжении такого диалога, рассматривая его как важный канал коммуникации между Россией и США. Более того, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков выразил уверенность, что сигналы, переданные через Уиткоффа, уже изучаются в Вашингтоне и могут повлиять на дальнейшие шаги американской дипломатии.

По данным CNN, ссылающегося на информированный источник, предстоящая встреча Уиткоффа с российскими представителями станет параллельной веткой переговоров — отдельно от многосторонних консультаций в Лондоне с участием Европы и Украины. Цель американской стороны очевидна: добиться от Москвы согласия на новый вариант мирного урегулирования, детали которого пока официально не раскрываются.

Однако, по сведениям агентства Bloomberg, в основе этого плана может лежать крайне чувствительный компромисс — признание Соединенными Штатами Крыма частью Российской Федерации в обмен на перемирие на Украине.

 

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф (англ. Steven Charles "Steve" Witkoff; род. 15 марта 1957, Бронкс, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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