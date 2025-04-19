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1:29
Мир

На фоне продолжающегося конфликта на Украине в американском экспертном сообществе все громче звучат голоса тех, кто призывает пересмотреть участие США в этом кризисе.

Флаг США и Украины
Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг США и Украины

Одним из наиболее ярких сторонников новой стратегии стал американский миллиардер и влиятельный общественный деятель Дэвид Сакс. В своем недавнем заявлении он фактически призвал Вашингтон поставить точку в длительной поддержке Киева, переложив дальнейшее урегулирование конфликта на плечи европейских государств.

По мнению Сакса, европейские страны должны наконец взять на себя ответственность за события на Украине, поскольку, как он считает, это не война Америки — у США есть более приоритетные глобальные задачи.

Такой взгляд не является единичным. Накануне с похожим посылом выступил американский госсекретарь Марко Рубио. Он признал, что Штаты долгое время были основным спонсором украинской стороны, но теперь настало время для переоценки приоритетов. Рубио фактически обозначил альтернативу: если Киев и Москва действительно готовы к серьезным переговорам, ведущим к миру, США готовы подключиться в качестве посредника.

Однако в случае дальнейшего саботажа со стороны одной из сторон американская администрация не видит смысла затягивать свое участие — Вашингтон просто переключит внимание на другие глобальные вызовы.

Уточнения

Дэвид Оливер Сакс - предприниматель, инвестор в ИТ-компании, подкастер. Специальный представитель президента США ("царь") по искусственному интеллекту и криптовалютам.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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