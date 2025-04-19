Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
НАТО не примет Украину: Америка дала четкий ответ о членстве Киева
ТОП-5 блюд на обед от бабушек СССР
Односторонняя инициатива: что скрывается за пасхальным перемирием Путина
Знак мира: внимание всех СМИ приковано к пасхальному перемирию
Без Москвы никак: Америка сделала сенсационное заявление по переговорам
Европейский прецедент: Америка назвала, кто должен заняться Украиной
Ни метра земли врагу: как ВС РФ отбивают попытки ВСУ прорваться в Белгородчину
Эта изгородь заставит дачный чат молчать от зависти: как правильно посадить ягодные кустарники
Песни, написанные вместе с женой: Вячеслав Бутусов раскрыл мистический смысл совместного творчества

Трамп-миротворец: что думает Путин об усилиях США

1:24
Мир

Российское руководство с удовлетворением воспринимает сигналы из США о намерении администрации президента Дональда Трампа способствовать мирному разрешению конфликта на Украине.

Владимер Путин
Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Владимер Путин

По мнению Владимира Путина, это демонстрирует готовность американской стороны включиться в конструктивный диалог по одному из самых острых международных вопросов современности.

В контексте этих настроений Москва решила пойти на шаг, который должен стать лакмусовой бумажкой для киевских властей. Пасхальное перемирие, инициатива которого принадлежит России, призвано проверить серьезность намерений украинского режима. Вопрос стоит не только о способности Киева соблюдать достигнутые соглашения, но и о его действительном желании участвовать в мирных переговорах, направленных на устранение коренных причин нынешнего кризиса.

Путин подчеркнул, что Россия всегда была открыта к подобному диалогу. Более того, Москва последовательно приветствует любые инициативы, исходящие от американских партнеров, лично от президента Трампа, а также от китайских коллег, в частности от председателя КНР Си Цзиньпина. Особую ценность в этом процессе имеют консолидированные усилия стран БРИКС и всех государств, выступающих за справедливое и мирное урегулирование украинского вопроса.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Авто
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома Аудио 
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Недвижимость
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче Аудио 
Популярное
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче

Почти треть россиян (31,6%) проведет майские на даче ради уединения и шашлыков. Опрос выявил атрибуты дачи мечты: дом, плодовые деревья и мангал.

Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Ультиматум в Париже: США угрожают Европе украинским конфликтом — что дальше? Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Последние материалы
Без Москвы никак: Америка сделала сенсационное заявление по переговорам
Европейский прецедент: Америка назвала, кто должен заняться Украиной
Ни метра земли врагу: как ВС РФ отбивают попытки ВСУ прорваться в Белгородчину
Трамп-миротворец: что думает Путин об усилиях США
Эта изгородь заставит дачный чат молчать от зависти: как правильно посадить ягодные кустарники
Песни, написанные вместе с женой: Вячеслав Бутусов раскрыл мистический смысл совместного творчества
Защита родной земли: ВС РФ не дают ВСУ прорваться в Белгородчину
Заменил спагетти кабачками — и семья теперь просит повтор
Крысиные норы: армия России зачищает очаги сопротивления ВСУ
Место для удара: ВСУ группируются малыми отрядами на Курщине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.