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Ничтожная мелочь: что стоит за принятием Крыма со стороны США

2:08
Мир

Реакция Крыма на возможное признание США его российского статуса оказалась сдержанно-ироничной.

Крым
Фото: wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крым

Роман Чегринец, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма и зампред Общественной палаты республики, ответил лаконично: дескать, "мелочь, но приятно" — именно так он расценил утечки из американских СМИ о готовности Вашингтона официально признать Крым частью РФ. По мнению Чергинца, пока это лишь журналистские предположения, но даже намёк на сдвиг позиции США уже говорит о многом: здравый смысл и справедливость, видимо, начинают побеждать в головах западных политиков.

Чегринец не скрывает эмоционального удовлетворения от таких новостей, хотя и подчёркивает главное: для крымчан ничего не изменится. Их выбор был сделан ещё в 2014 году, когда подавляющее большинство жителей полуострова (96,77% в Крыму и 95,6% в Севастополе) проголосовали за воссоединение с Россией.

И с тех пор никакие внешние оценки не способны поколебать уверенность крымчан в своём историческом решении. "Если американцы наконец поняли, что справедливость имеет право на жизнь, — это хорошо. Но Крым уже российский — и никакие указы Вашингтона тут ничего не добавят и не убавят", — резюмирует Чегринец.

Напомним, весь мир до сих пор разделён во мнениях о статусе Крыма. Украина по-прежнему считает полуостров "временно оккупированной территорией", а большинство стран Запада солидарны с Киевом.

Однако Москва твёрдо стоит на своём: референдум 2014 года прошёл в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН — жители Крыма демократическим путём выбрали своё будущее. И Владимир Путин не раз подчёркивал: вопрос Крыма закрыт раз и навсегда. Никаких двойных стандартов, никаких пересмотров итогов референдума — такова позиция Кремля.

Уточнения

Крым — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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