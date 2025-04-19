Смена союзника: Лондон не намерен расставаться с Пекином

Лондон не готов идти на поводу у Вашингтона в вопросе экономической изоляции Китая.

Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ Флаг Великобритании

Об этом заявила глава британского Минфина Рэйчел Ривз, фактически дав понять, что Великобритания не намерена жертвовать выгодным сотрудничеством с Пекином ради умиротворения администрации Дональда Трампа. По её словам, игнорировать вторую экономику мира — верх недальновидности. В интервью The Telegraph Ривз чётко обозначила позицию нынешнего британского правительства: дипломатия и торговля с Китаем останутся приоритетом, несмотря на растущее давление со стороны США.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Вашингтон ведёт активные переговоры со своими торговыми партнёрами, пытаясь выторговать их согласие на жесткую экономическую блокаду Китая. Мотивация проста: в обмен на смягчение американских пошлин союзники должны дать обязательства изолировать Пекин. Однако Ривз фактически отрезала этот путь для Лондона, подчеркнув, что сотрудничество с Китаем не будет принесено в жертву ради угодничества перед Трампом.

Напомню, что 2 апреля президент США подписал указ о введении "взаимных" таможенных пошлин на импорт — с базовой ставкой 10%. А уже 9 апреля для 57 стран заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с каждой из них.

Вашингтон явно давил на то, чтобы уничтожить дисбаланс в торговле. Но 9 апреля Трамп сделал неожиданное заявление: более 75 стран не ответили зеркальными мерами и запросили переговоры. В итоге для большинства из них (за исключением Китая) 90-дневный мораторий на повышенные пошлины всё-таки ввели — пошлины снижены до тех же 10%.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

