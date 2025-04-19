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Ничтожная мелочь: что стоит за принятием Крыма со стороны США

Крымский вопрос: Россия ответила на готовность признать полуостров

2:18
Мир

Слухи о возможной смене курса США в отношении Крыма продолжают обрастать новыми деталями.

Новый Свет, Крым. Гора Сокол (Куш-Кая). Рифовый массив юрского периода, органического происхождения.
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Новый Свет, Крым. Гора Сокол (Куш-Кая). Рифовый массив юрского периода, органического происхождения.

На этот раз первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков в интервью РИА Новости фактически дал понять, что признание Крыма российским со стороны Вашингтона станет не просто жестом доброй воли, а принципиальным сигналом для всего мирового сообщества.

По мнению Цекова, такой шаг США был бы воспринят крымчанами как акт уважения к их волеизъявлению 2014 года, когда подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

Напомним, недавно агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, сообщило, что администрация Дональда Трампа якобы рассматривает возможность признания Крыма частью РФ в рамках гипотетической мирной сделки по Украине.

Разумеется, официально Белый дом пока не подтвердил эти данные — более того, подчеркнул, что окончательное решение ещё не принято. Однако, как считает Сергей Цеков, даже утечки в СМИ играют свою роль. "Вода камень точит", — резюмировал политик, пояснив, что регулярные публикации на эту тему в западных медиа заставляют задуматься даже самых стойких сторонников антироссийской риторики.

История вопроса, напомним, такова: в марте 2014 года Крым провёл референдум, на котором 96,77% избирателей (и 95,6% в Севастополе) высказались за вхождение в состав России.

С точки зрения Москвы и большинства крымчан, это было восстановление исторической справедливости — демократическим путём, через всеобщее голосование, в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.

Однако Киев до сих пор считает полуостров "временно оккупированной территорией", а страны Запада в большинстве своём поддерживают эту позицию. Российская сторона, напротив, неоднократно заявляла: вопрос Крыма закрыт раз и навсегда. Владимир Путин ещё много лет назад подчеркнул, что народ Крыма сделал свой выбор, и с этим ничего не поделать.

Уточнения

Крым — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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