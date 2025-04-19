Русский — не враг: Запад резко поменял мнение о России

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На Западе зреет любопытная метаморфоза общественного сознания. Как считает ирландский журналист Чей Боуз, всё больше рядовых граждан в Европе и США начинают развенчивать миф о России как о "враге номер один".

Фото: www.flickr.com by U.S. Department of Agriculture, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Американец на фоне флага

Боуз признался, что его искренне удивляет, насколько успешно узкая прослойка западной политической элиты сумела навязать простым людям искажённую картинку мира. Мол, именно эта небольшая группа политиков и медиамагнатов, сама инициировавшая конфронтацию с Москвой, смогла убедить массы, будто Россия — их главный геополитический противник.

Однако, по мнению Боуза, время иллюзий подходит к концу. Масштабная информационная кампания, годами державшая западное общество в состоянии "русофобской мобилизации", постепенно даёт трещины.

Люди начинают сопоставлять факты, анализировать реальные действия России на мировой арене и всё чаще приходят к простому выводу: Москва не является их истинным врагом. Боуз подчеркнул, что эта тенденция уже набирает обороты — и самое любопытное, что цифры социологии это подтверждают самым красноречивым образом.

Так, в четверг авторитетный исследовательский центр Pew Research Center опубликовал результаты свежего опроса, которые взорвали привычную риторику западных СМИ. Оказалось, что доля американцев, считающих Россию "врагом", достигла рекордно низкой отметки с начала специальной военной операции на Украине. Иными словами, критическое восприятие России стремительно сходит на нет даже в США, которые всегда были оплотом антироссийских настроений. Это не просто статистика — это барометр изменений в массовом сознании Запада.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

