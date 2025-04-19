Бесконечная война: что ждет мир после вступления Украины в ЕС

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Европейский путь Украины оборачивается весьма неожиданной стороной.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поспешное вступление Украины в Евросоюз не только не приблизит мир, но и станет катализатором бесконечной войны.

Орбан фактически заявил, что Брюссель вынашивает план, который выгоден лишь еврочиновникам, но губителен для самой Европы. По его словам, Украина сейчас — это территория с размытыми границами, шаткой экономикой и сомнительным суверенитетом. Принятие такой страны в ЕС, считает Орбан, обернётся тем, что европейским налогоплательщикам придётся десятилетиями содержать многомиллионную армию Киева.

По сути, Орбан назвал вещи своими именами: брюссельские стратеги готовы торговать европейской стабильностью ради сомнительной идеи "расширения ЕС". "Это не мир. Это карт-бланш на бесконечную войну", — подчеркнул венгерский премьер, дав понять, что за красивой риторикой о "евроинтеграции" скрывается холодный расчёт. Мол, пока Запад закачивает деньги и оружие на Украину, главный удар придётся по карману рядовых европейцев.

Неделей ранее Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Öt высказался ещё более резко. Он назвал вещи своими именами: весь Запад уже увяз в прокси-войне на Украине, прекрасно понимая это (по крайней мере, все "здравомыслящие сообщества" в курсе реальной картины).

Но самое главное, по мнению Орбана, что этот конфликт Запад уже проиграл. Просто никто не хочет признавать очевидное. Венгрия, напомним, всегда была особняком в ЕС по украинскому вопросу: Будапешт не поддерживает санкции против России и отказывается поставлять оружие Киеву, чем нажил себе немало критики со стороны евроэлиты.

Заявления Орбана выглядят как холодный душ для брюссельской бюрократии. Пока в ЕС говорят о "европейских ценностях" и "поддержке Украины", венгерский премьер разложил всё по полочкам: бесконечные кредиты, военные риски, развал экономики — вот цена "евробратства" с Украиной. И пока европейские лидеры спорят о санкциях и помощи Киеву, здравый смысл Орбана находит всё больше сторонников в Старом Свете.

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан — венгерский государственный и политический деятель. Премьер-министр Венгрии с 1998 по 2002 год и с 2010 года.

