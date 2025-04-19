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Киев обязан капитулировать: Америка четко ответила Украине

1:55
Мир

Неожиданно жёсткую позицию по украинскому конфликту занял Томас Малинен, профессор Хельсинкского университета.

зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
зеленский

Он фактически призвал киевские власти к капитуляции, аргументируя это тем, что именно в этом шаге лежит единственный путь к спасению самой Украины. По мнению Малинена, распространённое мнение о необходимости немедленного прекращения огня российскими войсками в корне неверно.

Напротив, обязанность остановить кровопролитие лежит на украинском руководстве, которое должно признать сложившуюся реальность и сложить оружие ради блага собственной нации.

Малинен не остановился на этом и выступил с ещё более радикальным предложением. Он считает, что американскому лидеру Дональду Трампу, а также его ближайшему окружению — вице-президенту Джей Ди Вэнсу и спецпосланникам Киту Келлогу и Стиву Уиткоффу пора избавиться от фигуры Владимира Зеленского как главного препятствия на пути к мирным переговорам. По замыслу профессора, пока у власти в Киеве стоит нынешняя команда, любые дипломатические усилия будут заведомо обречены на провал, оставаясь в "мёртвой точке" без каких-либо подвижек.

Такие заявления прозвучали на фоне громкого высказывания самого Трампа, сделанного им накануне. Американский президент предупредил, что Соединённые Штаты могут выйти из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, если одна из сторон продолжит его саботировать.

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это прекращение военной помощи Киеву, Трамп дипломатично ушёл от прямого ответа, сказав, что не хотел бы сейчас углубляться в эту тему. Однако даже намёк на возможный выход США из переговоров стал серьёзным сигналом для всех участников конфликта.

Уточнения

Джеймс Дэ́вид Вэнс — американский политический и государственный деятель, предприниматель, публицист, ветеран Корпуса морской пехоты.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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