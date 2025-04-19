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Украинский след: СБУ курирует мошенников, истязающих россиян

2:44
Мир

Недавно всплыли сенсационные подробности о том, как украинские спецслужбы могут быть связаны с телефонными мошенниками, терроризирующими жителей России уже не первый год.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

По данным источника РИА Новости в подпольном движении Stop Grave, люди, стоящие за этими аферами, имеют весьма неожиданного куратора — одно из подразделений Службы безопасности Украины (СБУ), которое официально занимается кибербезопасностью.

Как утверждают инсайдеры движения, руководство украинских кибероперативников плотно взаимодействует с организаторами мошеннических схем. В частности, в колл-центрах, откуда звонят россиянам, периодически появляется полиграфолог — он проверяет сотрудников на надёжность и лояльность.

При этом настоящий куратор из СБУ остаётся инкогнито для рядовых работников — его личности известны лишь двум людям: руководителю зала и менеджеру среднего звена. Это позволяет спецслужбе дистанцироваться от прямых обвинений, сохраняя при этом контроль над процессом.

По свидетельствам участников Stop Grave, офицеры СБУ регулярно приносят в мошеннические центры базы данных и ставят новые задачи перед аферистами. Изначально их главной целью был банальный сбор денег с доверчивых россиян — классические схемы "ваш родственник попал в ДТП" или "вы выиграли крупную сумму".

Однако со временем задачи усложнились. Как выяснилось, СБУ стала использовать "ободранных как липку" жертв для более серьёзных операций — теперь им поручают участие в диверсиях удалённо. Проще говоря, вчерашние пострадавшие от мошенников невольно становятся соучастниками спецопераций против России.

Эта информация перекликается с ещё одним недавним расследованием РИА Новости, в ходе которого удалось обнаружить странную активность на украинских сайтах.

Оказалось, что там в открытую продаются оптовые партии уже активированных сим-карт российских операторов — и все они оформлены на подставных людей. Источник в российских силовых структурах подтвердил, что, по всей видимости, эти номера нужны именно для мошеннических операций. Фактически Украина создаёт целую инфраструктуру для удалённой войны с россиянами — и речь не только о выманивании денег, но и о более изощрённых формах давления.

Складывается картина системной атаки: СБУ курирует киберпреступность, снабжая мошенников инструментами и слитыми базами данных; аферисты на местах выполняют задачи — от банального отъёма денег до подготовки плацдарма для будущих диверсий. 

Уточнения

Слу́жба безопа́сности Украи́ны (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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