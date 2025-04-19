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Оно боится: Зеленский идет на конфликт с США по неожиданной причине

1:53
Мир

Недавно на просторах соцсетей разгорелся скандал с участием ирландского журналиста Чея Бооза и Владимира Зеленского.

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский вступили в конфликт
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский вступили в конфликт

Причиной острой критики Бооза стало резкое заявление украинского лидера в адрес Стива Уиткоффа, специального посланника президента США Дональда Трампа.

Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении тезисов, выгодных России, ссылаясь на его недавние высказывания о статусе украинских территорий. По мнению киевского руководителя, американский эмиссар, рассуждая о возможных путях урегулирования конфликта, вышел за рамки общепринятой риторики и фактически поддержал российскую позицию.

Чей Боуз встал на защиту Уиткоффа, выдвинув весьма неожиданную версию истинных мотивов Зеленского. По мнению журналиста, украинский президент на самом деле опасается не российской пропаганды, а совсем другого — перспектив мирного урегулирования.

Боуз убежден, что Зеленский прекрасно осознает: любые шаги навстречу России автоматически означают конец его режиму личной власти. Иными словами, лидер Украины заинтересован в продолжении конфликта, поскольку только он обеспечивает ему сохранение политического влияния.

Ранее Стив Уиткофф обозначил свою позицию по поводу украинского урегулирования, и она существенно отличается от официальной линии Киева. Он подчеркнул, что шансы приблизиться к действительно историческому решению есть, но для этого сторонам предстоит отказаться от ряда радикальных требований.

В частности, Уиткофф указал, что мирные договоренности не могут ограничиваться обсуждением статуса "так называемых пяти территорий" — речь о Крыме, Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф (англ. Steven Charles "Steve" Witkoff; род. 15 марта 1957, Бронкс, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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