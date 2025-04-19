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Ядерный восток: Израиль нанесет удар по ядерным объектам Ирана

1:16
Мир

Израиль на грани войны с Ираном: за кулисами большого конфликта. По данным источников Reuters, руководство Израиля готовится к возможному удару по ядерным объектам Ирана уже в ближайшие месяцы.

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Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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И это несмотря на жесткое предупреждение президента США Дональда Трампа, который якобы заявил премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон пока не готов поддержать военную операцию против Тегерана. Фактически, Тель-Авив взял курс на силовое решение иранской проблемы, невзирая на колебания Белого дома.

Как выяснило агентство, в мае Трамп фактически заблокировал планы Нетаньяху, отказавшись дать "зеленый свет" на атаку иранских ядерных центров. Однако Израиль не намерен отступать: Тель-Авив уже представил Вашингтону несколько сценариев операции — от массированных авиаударов до спецопераций израильского спецназа.

Эти планы частично повторяют те, что Израиль предлагал предыдущей администрации США, при Джо Байдене, но тогда получили отказ. Теперь же ситуация изменилась: новый американский президент Дональд Трамп хоть и сдерживает Израиль, но не перечеркивает его планы окончательно.

Уточнения

Биньями́н (Би́би) Нетанья́ху (Нетания́гу) — израильский государственный и политический деятель, нынешний премьер-министр Израиля (с 29 декабря 2022). Премьер-министр Израиля с 1996 по 1999, с 2009 по 2021.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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