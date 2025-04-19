Мир больше не инклюзивен: как Трамп уничтожил инклюзивные программы

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В США разгорелся скандал вокруг государственных расходов: Департамент государственной эффективности (DOGE) объявил об отмене более 400 грантов, направленных на программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

Общая сумма аннулированных субсидий превысила 200 миллионов долларов. Информация об этом появилась на официальной странице DOGE в соцсетях.

Департамент не скрывает удовлетворения от принятых мер, особо отмечая вклад Национального научного фонда. Именно это ведомство решило отказаться от 402 грантов, признанных неэффективными, что позволило сохранить порядка 233 миллионов долларов из бюджета. В DOGE подчеркнули, что данное решение стало важным шагом на пути к оптимизации государственных трат.

Напомним, Департамент государственной эффективности был создан по инициативе бывшего президента США Дональда Трампа. Его основная задача — борьба с нецелесообразными расходами и реформирование работы федеральных агентств. По мнению создателей, это должно сделать управление страной более прозрачным и экономически обоснованным.

Не так давно спикер палаты представителей США Майк Джонсон сделал резонансное заявление. Он сообщил, что DOGE выявил множество "шокирующих" случаев, когда правительство тратило средства на программы, не получившие предварительного одобрения в конгрессе. Эти данные лишь подтвердили необходимость ужесточения контроля за бюджетными ассигнованиями.

Теперь действия Департамента государственной эффективности наглядно демонстрируют, что борьба с "расточительностью" бюджета переходит из слов к делу. Вопрос лишь в том, как эти изменения отразятся на самих программах равенства и инклюзивности, которые в последние годы активно поддерживались американской администрацией.

Уточнения

Разнообразие равенство и включение — общее название для комплекса мер, проводимых в Северной Америке и в странах Англосферы, направленное на достижение представленности и равноправия для исторически непредставленных и угнетённых социальных групп.

